El Proyecto de ley de Colorado daría anticonceptivos gratis a inmigrantes.

Los estudios médicos muestran que el acceso a la anticoncepción conduce a una disminución de la mortalidad materna e infantil y mayores tasas de graduación entre las mujeres jóvenes.

La legislación, escuchada por el comité de Salud y Seguros de la Cámara el miércoles, tiene como objetivo crear un programa de atención de salud reproductiva dentro del departamento de salud del estado para proporcionar anticonceptivos, administración de productos o dispositivos anticonceptivos y asesoramiento a las personas que no califican para Medicaid debido a su ciudadanía o estatus migratorio.

La representante demócrata Yadira Caraveo, una de las patrocinadoras del proyecto de ley, citó estudios médicos que muestran que el acceso a la anticoncepción conduce a una disminución en la mortalidad materna e infantil y mayores tasas de graduación entre las mujeres jóvenes.

“Al ayudarlos a planificar embarazos y lograr metas como la graduación o la educación superior, más habitantes de Colorado podrán tomar decisiones informadas y saludables y evitar el ciclo de la pobreza”, dijo Caraveo.

Oregon y Washington ya tienen programas similares, según el Instituto Guttmacher. El proyecto de ley también permite que los beneficiarios de Medicaid obtengan 12 meses de control de la natalidad a la vez, un servicio que algunas compañías de seguros privadas brindan actualmente, dijo Caraveo.

En todo Estados Unidos, el 38% de las latinas no tienen seguro y una cuarta parte vive en la pobreza, según el proyecto de ley. En Colorado, los latinos tienen la tasa más alta de personas sin seguro médico con el 27% de la población.

En los EE. UU., El 45% de todos los embarazos no son planeados y aproximadamente la mitad ocurre entre personas que no usaban anticonceptivos. Para las mujeres hispanas, el 50% de los embarazos no son planeados y las jóvenes latinas experimentan un embarazo aproximadamente al doble de la tasa de sus contrapartes blancas, según el proyecto de ley.

El proyecto de ley estima que alrededor de 27,000 personas son elegibles para el programa y se inscribirán, lo que podría evitar 200 embarazos no deseados cada año y ahorrar al estado un promedio de $10,765.

A caso las mujeres no saben en lo que se están involucrando al tener relaciones y las consecuencias del acto.

Irene Jaw, una enfermera practicante en el condado de Douglas, quien testificó en apoyo, señaló que la disponibilidad de anticonceptivos es importante porque también se usa para “problemas de salud complejos” como dolor pélvico, trastorno disfórico premenstrual, sangrado uterino anormal y endometriosis.

La investigación del Instituto Guttmacher sugiere que las mujeres inmigrantes tienen menos probabilidades que las mujeres nacidas en los EE. UU. de recibir servicios preventivos como la prueba de Papanicolaou para detectar y prevenir el cáncer de cuello uterino y la detección o las vacunas para la hepatitis B, una infección que puede poner en peligro la vida de los bebés.