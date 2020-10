¿Qué es la Proposición 115?

TEXTO DE LA PREGUNTA

DE LA BOLETA ELECTORAL:

“¿Habrá un cambio en los Estatutos Revisados ​​de Colorado sobre la prohibición del aborto?

Cuando la edad gestacional probable del feto es de al menos veintidós semanas y, en relación con ello, por lo que es un delito menor punible con una multa para realizar o intentar realizar un aborto prohibido, excepto cuando el aborto se requiera inmediatamente para salvar la vida de la mujer embarazada cuando su vida se ve amenazada físicamente, pero no solo por un motivo psicológico o condición emocional; definir términos relacionados con la medida, incluyendo “probable gestacional, edad ”y“ aborto ”, y con excepción de la definición de procedimientos médicos de“ aborto” relacionado con aborto espontáneo o embarazo ectópico; especificando que una mujer a quien se le practica un aborto realizado no puede ser acusada de un delito en relación con un aborto prohibido; y requiriendo a la junta médica de Colorado que suspenda por al menos tres años la licencia de un médico licenciatario que la junta encuentre realizado o intentado realizar un aborto prohibido? “

EL TEXTO DE MEDIDA, lo encuentra en este enlace:

https://www.sos.state.co.us/pubs/elections/Initiatives/titleBoard/filings/2019‐2020 / 120FinalCorrected.pdf

EXPLICACIÓN:

Sin el conocimiento de muchos habitantes de Colorado, en Colorado se puede abortar a un bebé hasta el nacimiento.

La ciencia ha determinado que un bebé puede sentir dolor a las veintidós semanas de edad gestacional.

Duedatetoolate.com señala que Colorado es uno de los siete estados que permiten el aborto hasta el momento del nacimiento por cualquier motivo sin ninguna restricción.

A nivel internacional, solo 5 de 198 países permiten el aborto electivo después de 24 semanas, 3 de 5 países que permiten el aborto tardío son notorios violadores de los derechos humanos. “Los bebés no prenatales de tan solo 21 semanas han nacido y sobrevivieron con excelentes resultados de desarrollo.

A las 22 semanas, aproximadamente un bebé de 5 1⁄2 meses, la madre puede y siente que el bebé “patea” y el bebé puede reconocer y responder a su toque y voz. Ella puede parpadear, abrir / cerrar la boca, sacar la lengua, chuparse el pulgar, sonreír y hacer muecas. Los bebés también demuestran la capacidad de aprender en el útero. Después de 22 semanas, el bebé puede adquirir gustos específicos por la comida y la música, y retiene esos gustos durante semanas o meses después de nacido.”

Esta medida establece: “Si, según el juicio médico razonable del médico, un aborto es o se requiere inmediatamente para salvar la vida de una mujer embarazada, en lugar de un parto aceleradodel feto vivo, y si la vida de la mujer embarazada se ve amenazada por un trastorno físico, enfermedad física o lesión física, incluida una condición física que pone en peligro la vida causada por o que surgen del embarazo en sí, pero sin incluir condiciones psicológicas o emocionales, como un aborto no es ilegal. En tal situación, un médico puede confiar razonablemente en una evaluación de la edad gestacional realizada por otro médico en lugar de cumplir con las disposiciones.



de 18‐6‐903 (2) “.

Además, la medida establece: “Toda persona que, de manera intencionada o imprudente, realice o los intentos de realizar un aborto en violación de esta parte 9 son culpables de un delito menor de clase 2 pero solo puede estar sujeto a castigo con multa y no con tiempo en la cárcel “.

La medida señala que no habrá “sanciones penales para las mujeres. Una mujer en quien se realiza un aborto o una persona que surte una receta o proporciona el equipo utilizado en un aborto no viola esta Parte 9 y no puede ser acusado de un delito relacionado con eso.”

La Proposición 115 es un compromiso compasivo y solidario sobre el aborto.

74% de los estadounidenses que creen que la ley actual de Colorado de permitir abortos hasta el momento del nacimiento creen que es demasiado extrema y que debería haber algunas restricciones sobre los abortos tardíos.

“Creemos que debe haber un mayor apoyo público y privado para las mujeres embarazadas necesitadas que viven en Colorado. Buscamos ofrecer alternativas sólidas y viables para estas mujeres ”dice el comunicado de Due date too late.