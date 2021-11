¿Qué tan complicado es convertirse en maestro suplente en Colorado?

El proceso para convertirse en maestro sustituto en Colorado podría complicar la escasez de personal en el estado, según un maestro jubilado que recientemente completó el proceso.

La escasez actual ha provocado el cierre de escuelas operativas en Denver.

“Cada vez que lo veíamos en las noticias, me frustraba tanto que me dijeran que nos faltaban suscriptores, y yo pensaba, quiero suscribirme … y no puedo”. dijo Marti Silburn, maestra jubilada del condado de Jefferson.

Silburn cree que el sistema de solicitud estatal actual podría beneficiarse del cambio. Un maestro de Jeffco le pidió que ayudara a principios de este año, pero Silburn se sorprendió por el tiempo que tardó en obtener su licencia de maestra sustituta del Departamento de Educación de Colorado.

Dijo que inició su solicitud el 12 de septiembre. El proceso requiere una cita para tomar las huellas digitales con uno de los dos proveedores aprobados por la Oficina de Investigaciones de Colorado.

“La cita más cercana que pude conseguir fue con casi dos semanas de anticipación”, dijo Silburn a los solucionadores de problemas de FOX31.

El Departamento de Educación de Colorado dijo que la espera actual para las citas de toma de huellas digitales, según la ubicación, es de menos de dos días a una semana.

Silburn dijo que su solicitud se estancó durante las aproximadamente dos semanas de espera. Pudo presentar la solicitud el 28 de septiembre. Luego esperó la revisión del gobierno.

“Yo llamaba y [el departamento de educación] decía: ‘Bueno, estamos el 5 de agosto en este momento y aceptamos solicitudes según la fecha en que llegaron'”, dijo Silburn. “Yo tenía 28 de septiembre, así que estoy pensando, ‘Dios mío'”.

Silburn dijo que el departamento de educación tardó un mes en aprobar la solicitud y otorgarle la licencia de sustitución.

El tiempo de respuesta actual de la solicitud es de aproximadamente cuatro días hábiles, dijo un portavoz del departamento.

“Luego, volví a Jeffco y tuve que terminar mi solicitud con ellos, porque no podías presentar una solicitud hasta que tu licencia fuera válida”, explicó Silburn.

Agrego que después de una orientación el 23 de noviembre, la maestra jubilada, que comenzó el proceso en septiembre, finalmente podrá sustituir a la maestra, si todo este proceso sale bien.

Para agilizar el proceso, Silburn sugiere que el estado dedique un miembro del personal para que se concentre por completo en las solicitudes de enseñanza sustituta, mientras que otros continúan procesando las renovaciones a medida que se reciben esas solicitudes.

La CBI dijo que no se le ha informado de ningún retraso en los horarios de las citas con sus proveedores de huellas dactilares.