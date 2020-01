¿Qué traes al nuevo año?

Por Pastor Pedro H Gonzalez

Un El más sincero y cálido saludo para todos y cada uno de nuestros lectores, desde La Prensa de Colorado y en especial desde este rincón lesdeseamos de corazón un año 2020 en el que cada persona que lee este cargada de visión, disciplina y buena actitud. Sabiendo que el año nuevo no le va a dar nada y muy al contrario esta esperando de usted lo que usted pueda entregar.

Quisiera que piense sobre el nuevo año y que lo imagine como un niño recién nacido, indefenso, dependiente, necesitado de alimento, cuidado y atención para desarrollarse y dar fruto.

Cada uno de nosotros esta en capacidad de darle lo mejor a ese niño y definitivamente lo mejor que podemos darle es visión.

Quiero hacerle un reto a cada persona que este leyendo esta página, el reto consiste en empezar a pensar distinto, a considerar una realidad nueva aprovechando este nuevo ciclo que nos abre un nuevo año. Me gustaría explicar de que hablo, cada persona espera que al abrirse un año nuevo las cosas viejas cambien como por arte de magia, que los problemas desaparezcan y que las situaciones del pasado, al despertar el mes de enero, ya no estén ahí; pero la verdad es que eso no va a ocurrir a menos que traigamos al nuevo ciclo una nueva actitud y sobre todo una nueva visión.

Se que cada uno de nuestros lectores tiene sueños, anhelos y aspiraciones, pero de nada sirve si a todo eso no le damos un canal de acción, reforzado con disciplina, persistencia, y visión. Una meta es un sueño con fecha de cumplimiento.

No es un reto más, es algo que puede convertirse en el reto de llegar a cambiar su vida, no son buenos propósitos es abrazar una causa por la que no solo quiera vivir sino por la que también podría morir, y no digo perder la vida, digo morir en un sentido mas amplio, entendiendo la muerte como separación.

Le invito y le reto a que haga morir en usted todo pensamiento y actitud de fracaso, de derrota o de no puedo. Le invito y le reto a que haga morir en usted toda pereza, negligencia, y también todo habito saboteador que le haya impedido hasta ahora poder explotar al máximo sus talentos, su capacidad y todo su potencial.

Usted conoce como ninguno que debe morir en usted, y hacer morir algo en usted requiere conocer que alimenta ese algo, ese hábito, ese vicio, esa mentalidad o esa actitud.

Tenia una planta en la sala de mi casa, y un buen día por alguna razón dejo de parecerme atractiva, ya no le encontraba sitio, ya no cabía ella en ninguna parte, me parecía incluso fea y poco ornamental, el resultado fue que dejé de regarla, ya no quise seguir poniéndole agua que es su alimento, vi entonces como lentamente la planta dejo de crecer y lentamente fue muriendo.

Le cuanto todo eso para que vea en esa planta a ese habito o manía, o vicio o adicción, para que note que, así como ella murió por falta de alimento así también todo aquello que en su vida se haya vuelto contrario al propósito de Dios para su vida, deje de recibir alimento de parte suya y así usted la haga morir.

Hacer eso no será suficiente para desarrollar todo lo que Dios ha depositado en usted, ya que si El fue quien lo deposito allí, solo El sabe como desarrollarlo, a esa información que solo el puede darle le llamare “visión celestial” y cuando usted reciba y acepte la visión celestial, usted verdaderamente habrá empezado a ver, y cuando se mueva en acuerdo con la visión celestial, su vida habrá tomado un rumbo de triunfo del que ya no podrá regresar, ese es un camino sin retorno.

Yo ruego para que esta lectura pueda ser el elemento disparador de esa visión celestial y que sea de tanto impacto en usted que logre proyectarlo al propósito para el cual usted fue creado activando también todo el potencial con el cual fue creado para alcanzar su propósito, porque Dios no se equivoca ni está jugando “a ver si acaso” no, cuando El lo creo a usted, cuando lo imagino, ideo también todos los recursos físicos, humanos y financieros para que usted alcanzara el propósito pero el mundo se encargo de moldear y hacer crecer en usted a un saboteador y ahora ese saboteador vive dentro de usted en forma de hábitos, costumbres y tradiciones. Ahora que lo sabe depende solo de usted hacer que ese saboteador muera, empiece ahora mismo; una buena manera es empezando a buscar establecer una relación con Dios a través y por medio de Su palabra, busque una congregación, muévase ahora y notara en breve lo diferente que puede llegar a ser su vida, hágalo y notara los cambio. Bienvenido al futuro, a su mejor futuro.

Soy el Pastor Pedro H. Gonzalez de la Iglesia Embajada del Reino.

3600 S Clarkson St

Englewood, CO 80113

Horarios de servicio Domingos 12:30 pm Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Embajada del Reino.

Le esperamos.

