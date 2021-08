Razonando con Dios

Por Pastor Pedro H. Gonzalez

El tema del cual pretendo hablarle hoy es de vital importancia para la práctica correcta de nuestra fe. Se trata de algo que si se entiende bien lograra resultados sorprendentes para quien lo practica.

La biblia nos habla de un hombre de Dios, un patriarca de la fe llamado Moisés. Nos lo muestra como un personaje especial, capaz de ayunar por 40 días, celoso de su pueblo, educado en el palacio de faraón, fiel amante de su esposa. Nos muestra la biblia que Moisés tenía una buena relación con su suegro Jetro, fue capaz de echarse la carga de liberar al pueblo de Israel, y en fin podríamos hablar mucho mas de Moisés pero ahí esta la biblia para que estudiemos un poco más sobre el. Lo que yo quiero resaltar y lo que para mi es más importante en la vida de Moisés es su carácter y como lo empleo para razonar con Dios. Si entendemos esto bien, habremos aprendido una lección valiosísima para nuestra fe.

El tema es este: Moisés ha sacado al pueblo de Israel de la esclavitud en la que estaba sometido de parte de Egipto, el ha subido a recibir las tablas de la ley y se esta tardando mucho, los israelitas deciden que necesitan hacerse un Dios y por medio de Aaron se fabrican un becerro de oro. En el campamento todo se vuelve una fiesta pagana, llena de desenfreno, todo esto es visto por Dios que le dice a Moisés en Exodo 32:7-10 Anda desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé; se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo mas Dios a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma; y de ti Yo haré una nación grande.

Esa era una decisión tomada por Dios en respuesta a la rebeldía del pueblo de Israel, pero lo que sorprende es el carácter de Moisés en su respuesta para Dios, aquí esta el texto: Éxodo 32:11-13 Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, por que se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Por que han de hablar los Egipcios diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel (Jacob) tus siervos a los cuales has jurado por yi mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre.

Este es el diálogo de Moises para con Dios, la biblia dice que fue su oración, y es que orar es dialogar, razonar con Dios, darse el tiempo de oirle y tener la libertad de hablarle en sus terrenos. Note como Moises es “atrevido” con Dios, lo corrige, Dios ha dicho: tu pueblo se ha descarriado y Moises le dice: este es tu pueblo. Luego lo lleva a un campo donde Dios no tiene salida,le recuerda dos cosas: Su reputación (por que han de decir los Egipcios, los sacó para matarlos) y también le recuerda Su palabra (acuérdate de la palabra que dijiste a tus siervos)

Pero no solo eso, Moises emplaza a Dios a volverse de su furor y a arrepentirse; eso mi amado lector, es tener carácter, y es algo que a Dios le agrada mucho en sus hijos. Lo malo es que nos han enseñado a pedirle a Dios y no a razonar con Él, si alguien quiere obtener respuestas concretas de parte de Dios, atrévase a razonar con Él, háblele en sus terrenos, recuerdele Su palabra, sus promesas, lo que Él ha dicho y atrévase a ir más allá diciendo que pasaria si El no cumpliese. Dios siempre va a cumplir pero a Él le gusta la gente de carácter, esa que lo conoce tanto que es capaz de recordarle una por una las palabras que Él ha dicho y las promesas que ha hecho. El resultado? Éxodo 32:14 Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo.

Para pensar no?

