» SESIÓN LEGISLATIVA

Desde que llego el coronavirus todo cambio y también la sesión legislatica se quedo en pausa. Ahora se ha anunciado que reanudarán actividades la próxima semana.

Pero dicen que los legisladores de Colo

rado y el público no estarán obligados a usar máscaras o adherirse a los protocolos estándar de coronavirus en el Capitolio cuando se reanude la sesión legislativa la semana entrante.

Hasta ahora, los líderes demócratas y republicanos no llegaron a un acuerdo sobre ninguna medida de salud pública pero, en cambio, el lunes decidieron emitir solo orientación informal.

Las recomendaciones solicitan a todos los legisladores y al público que se pongan cubiertas faciales cuando el Capitolio vuelva a abrir el 26 de mayo, pero no los requieren. Se queda solo en una simple recomendación. Pero si va a cualquier supermercado entonces si se tiene que usar mascarilla y respetar reglas de distanciamiento, la pregunta es: de que privilegios se goza en el Capitolio para no requerir que usen mascarilla y respetar el distanciamiento social.

¿A caso el virus escoge lugares para infectar a gente?, en unos lugares si y en otros no.

Todos los que ingresen al edificio se someterán a un examen de salud con un control de temperatura, pero solo es un aviso e incluso las personas con fiebre de más de 100.4 grados podrán ingresar. ¿Entonces para que sirve someterse a un examen de salud?

La guía dice que los legisladores y los visitantes deben ser “muy conscientes” de mantenerse a 6 pies de distancia de los demás, pero evita un lenguaje más fuerte sobre el distanciamiento social.

La falta de protocolos obligatorios de salud pública se produjo después de que los republicanos se opusieran a los requisitos sobre el uso de máscaras, y plantea preguntas sobre si el Capitolio es un lugar seguro para trabajar dado que la Asamblea General no está siguiendo las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el departamento de salud pública del estado o la ciudad de Denver.

El senador estatal Jeff Bridges, un demócrata de Greenwood Village, dijo que se necesitan máscaras para garantizar la seguridad pública. “Creo que la buena noticia es que hay espacio en la sala de emergencias si alguien se enferma.

La mala noticia es que, por alguna razón, las máscaras se han convertido en un tema partidista. Una máscara de tela no te mantiene a salvo. Mantiene a otras personas a salvo de usted ”, dijo.

No usar una máscara, agregó, es “realmente aborrecible. Es irrespetuoso. Es grosero que los colegas en la legislatura no usen una máscara para mantener a sus otros colegas seguros “.

La senadora estatal Faith Winter, demócrata de Westminster, está nerviosa por volver a la legislación.

El padre de Winter generalmente cuida a sus hijos durante la sesión, pero se encuentra en una población vulnerable. “Para mí, ir a un entorno de alto riesgo donde mi hijo estaba con una persona de alto riesgo nos ha puesto en una situación realmente difícil”, dijo.

Winter dijo que sus dos hijos también están ansiosos por su regreso al Capitolio. Ella ha tratado de ser honesta y empática con ellos acerca de los riesgos, mostrándoles imágenes de la reunión del Comité de Presupuesto Conjunto de la legislatura a distancia y la mayoría de sus miembros usando disfraces.

Se requiere que todo el personal legislativo use máscaras, de acuerdo con pautas separadas, y aquellos trabajadores que se consideran de alto riesgo o que tienen familiares en esa categoría pueden solicitar trabajar desde casa.

El líder de la minoría del Senado, Chris Holbert, republicano de Parker, dijo que alentará firmemente a los miembros a seguir las pautas, pero sugirió que reglas más estrictas no eran apropiadas. “Sabemos por experiencia que usar palabras como” mandato “y” requerir “no necesariamente funciona”, dijo durante una reciente reunión legislativa.

Algunos legisladores pueden participar de forma remota en algunas veces

Otros elementos del trabajo legislativo se verán bastante diferentes. Para distanciarse en las cámaras estrechas, los legisladores se sentarán en cualquier otro escritorio en el piso y no directamente uno detrás del otro. Aquellos sin asientos se sentarán en la galería de arriba.

Las habitaciones directamente fuera de las cámaras donde se reúnen los cabilderos estarán cerradas.

El micrófono donde los legisladores hablan en el piso estará cubierto por un calcetín desechable y se colocarán particiones de plexiglás en algunos lugares donde el distanciamiento social no es factible.

Los líderes demócratas en ambas cámaras permitirán a los legisladores participar de forma remota en un alcance limitado, pero los términos no están claros sobre cómo funcionaría. “No hay consenso, pero creo que hay cosas que podemos hacer para reducir algo de oposición y reducir algo de la ansiedad en torno a ella”, dijo el líder de la mayoría del Senado Steve Fenberg, D-Boulder.

Los cabilderos del Capitolio están pidiendo a los legisladores alojamientos especiales que les permitan trabajar de forma remota. La solicitud, descrita en una carta a los líderes legislativos, incluye un aviso anticipado de la legislación que se espera posponer indefinidamente y un estímulo para que los legisladores respondan a mensajes de texto, llamadas telefónicas y correos electrónicos. Los líderes de ambos partidos dijeron que los cabilderos no recibirán un trato especial, pero como siempre trabajarán con ellos para mantenerlos informados. De que sirve hacerse un chequeo o algun exámen si de cualquier manera entraran al Capitolio. Y ¿de que sirve cubrir el micrófono? Las preguntas se quedan sin respuesta.

Otros estados del país también estarán reanundo muy pronto las actividades en la sesión legislativa.