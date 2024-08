Rechazan la ampliación del crematorio

La Comisión del Condado de Adams rechaza la ampliación del crematorio La Comisión del Condado de Adams votó 5-0 que la operación del crematorio no tiene cabida en el Plan Welby

propuesto

El martes, la Comisión del Condado de Adams decidió por unanimidad que un crematorio de funeraria no es una ampliación bienvenida a una zona mayoritariamente industrial que ha intentado durante mucho tiempo transformarse en viviendas, tiendas minoristas y usos comunitarios.

Por una votación de 5-0, la Comisión rechazó una solicitud de A Better Place Funeral & Cremation Services, 7261 Washington St., para obtener un permiso de uso condicional para añadir un crematorio en la parte trasera del negocio.

La Comisión estuvo de acuerdo con los planificadores del condado -y la junta de planificación del condado- en que, aunque el área que rodea al negocio

está rodeada en gran parte por almacenes y otros sitios industriales, un crematorio no encaja en el Plan Welby.

El condado imaginó un desarrollo de uso mixto alrededor de South Welby que incluye la funeraria. Los planes prevén oficinas, almacenamiento en interiores y usos relacionados con la tecnología, junto con instalaciones comunitarias y minoristas de apoyo, según un informe del personal preparado para los comisionados.

El Plan Welby también fomenta las oportunidades residenciales cerca de los principales corredores de tránsito del área, incluidos la I-270, la I-76 y Washington Street.

“Esto (el crematorio) podría afectar el desarrollo futuro en las propiedades circundantes debido a los posibles humos o impactos visuales asociados con el uso condicional”, afirma el informe del personal.

Compatibilidad, preocupaciones por el aire.

La comisionada Eva Henry dijo que la incompatibilidad y las preocupaciones por los problemas de calidad del aire generados por el crematorio fueron suficientes para convencerla de bloquear el permiso de uso condicional.

“Esta no es la visión que tenemos para esa comunidad”, dijo Henry.

La propietaria Jennifer Connell dijo a los comisionados que el crematorio era necesario porque sus clientes tienen que esperar dos o tres semanas para recibir las cenizas de sus seres queridos fallecidos de uno de los tres crematorios existentes en la zona.

“Dos semanas antes de que alguien pueda recibir sus cenizas… puede que no sea un gran problema para algunos”, dijo Connell. “Pero es un gran problema para muchas otras personas”.

Connell, que ha operado en el sitio desde 2018, dijo que admite que ella y sus empleados trabajan en un negocio que todos quieren evitar

“Es un tabú… nadie quiere hablar de ello”, dijo Connell. “Pero es un negocio necesario”.

Muchos de sus clientes son dolientes de bajos ingresos que no pueden pagar la mayoría de los servicios funerarios. Recurren a ella porque brinda ayuda asequible y digna en un momento de necesidad, dijo.

Connell dijo que está en camino este año de manejar una cifra sin precedentes de 1200 casos, de los cuales casi el 20 por ciento provienen de referencias del Servicio Social. El negocio también contribuye a la recolección de alimentos y juguetes para familias y causas locales, dijo.

“Tenemos la responsabilidad moral y ética de cuidar de esta comunidad, tanto en la vida como en la muerte”, dijo Connell a los comisionados. El crematorio, agregó, “puede dar tranquilidad a las personas, para que su ser querido no tenga que andar por la ciudad”.

Connell y los partidarios del crematorio aseguraron a los comisionados que se tomarían todas las medidas para mantener controles ambientales estrictos sobre las operaciones de la instalación. Señalaron que las emisiones de los vehículos que circulan por las carreteras principales cerca del negocio están produciendo la mayor parte del aire tóxico. Se cita el servicio compasivo:

Algunos partidarios también lloraron por los servicios compasivos ofrecidos por Connell y su personal.

“Jennifer trabaja para aquellas familias que no tienen mucho dinero… muchas trabajan de sueldo a sueldo”, dijo el pastor de Westminster David Baca a los comisionados. “Simplemente no entiendo por qué no se aprobaría algo como esto”.