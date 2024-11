Rechazo u Apoyo

Por Pastora Sandra Vara

Como creyentes en Cristo Jesus, sin importar las denominaciones estamos siendo atacados en general. Cuando digo atacar me refiero a lo que se vio en la reunión que tuvo la actual Vice Presidente Kamala que esta postulándose para Presidenta por si no se dieron cuenta.

Alguien grito dentro del publico en Inglés “Jesus es Señor!” Y Kamala rápidamente con su intolerancia a los creyentes de Cristo Jesus, les dijo a estos dos jovenes que se encontraban en el lugar equivocado.

Y después de eso hicieron que sacaran a los jovencitos de la reunión. Y eso solo es un ejemplo reciente de discriminacion o intolerancia a personas de fe. Cuantos creyentes van a decir que eso esta mal? probablemente la mayoría.

Pero aun así con lo que estamos endo, yo he tenido la siguiente conversación con Pastores, Asistentes de Pastores o con las personas encargadas de decisiones de las iglesias, y esto dicen: Dicen que debe haber una separación de religión (la iglesia) y política cuando les sugiero hablar de candidatos.

Si en la boleta tenemos tales temas como si vamos a votar aquí en Colorado en dejar la definición de un matrimonio que sea el de una mujer con un hombre o si queremos cambiar a que se incluyan los matrimonios de mujer y mujer, o hombre y hombre. Y aun así las iglesias les importa mas (o así parece) el no ir a perder su estatus de 501(c)3, y no hablar de los candidatos en la iglesia. O aveces los “lideres” de las iglesias también le tienen miedo en ofender a los que asisten y pueda que tengan otra opinión política.

O sea que lo que es Biblico ya no le importa. Las enseñanzas tienen que ser moderadas para no ofender a nadie! O y lo mejor aun es cuando los Pastores tienen que pedirle permiso a su mesa directiva para tomar decisiones.

Se imaginan que después de recibir los Diez Mandamientos Moises le dijera a Dios, bueno todo esto esta muy bien pero deja consulto con mi mesa directiva para ver si aprueban estos Diez Mandamientos, por que creo que va haber personas que no van a estar de acuerdo

y se pueden ofender.

Un verdadero líder si esta escuchando directamente de Dios no va o no debe andar tomando segundas opiniones si sabe que lo que esta haciendo o decidiendo es para el bien de la congregación

y viene departe De Dios.

La iglesia debe poder hablar de estos temas en congregación y hacer decisiones con madurez espiritual para el bienestar de la misma congregación.

Hablándole a los lideres de las iglesias: Si hay una burocracia dentro de la misma iglesia que no permite hacer decisiones, entonces esta iglesia no esta obrando o siendo parte del reino De Dios por que el reino De Dios no es una democracia. Pongamos atención a como funciona un reino. Y también pregúntense de quien son esclavos.

Hay enseñanzas en la iglesia que únicamente están para controlar y no para edificar la iglesia.

La iglesia si debe de apoyar a candidatos que viven y defienden los principios Bíblicos que deseamos que sean parte de la vida diaria por que lo contrario seria ser esclavos de “lideres” que aman el pecado y la corrupción.

Pastora Sandra Vara,

Ministerios Revive.