Reconciliados con Dios

Por Pastor Pedro H Gonzalez

Abrazo cordial y caluroso para cada uno de nuestros lectores que son también nuestro motivo de esfuerzo al escribir; lo hacemos con gusto queriendoedificar su vida mediante lo que conocemos en cuanto a diseños, modelos y voluntad de Dios.

La vida en pareja es bella, la soledad no es buena consejera, de hecho, el mismo Dios al evaluar su propia obra en el Génesis dijo unas cuantas veces que era bueno y bueno en gran manera, así califica El, su obra en general pero cuando ve a Adán solo, dijo: No es bueno que el hombre este solo.

De ahí que entendamos que el modelo de Dios para el hombre es una vida en pareja, en comunidad, donde se nos da la oportunidad de dar y darnos a otros. En una frase se puede descubrir el pensamiento de Dios y es esta: De tal manera amo Dios al mundo que Dios a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna.

Dios se dio entero por el mundo, sería conveniente pensar en eso y copiarlo; tristemente hay personas que no se dan ni aun a su familia.

La pareja juega un rol fundamental en el modelo de Dios para el hombre, y de eso todos nos beneficiamos, algunas veces sin entenderlo, pero bien que lo gozamos, sin embargo, ninguna pareja está libre de enfrentar tropiezos, dificultades y distintas situaciones que pondrán “a prueba” el amor y el compromiso, también el entendimiento que tenemos de la vida en pareja. Cuando eso ocurre, tenemos enfrente una valiosa oportunidad para subir en la escala y mejorar nuestra relación o simplemente podemos darnos por vencidos frente a las dificultades y abandonar el nido. Eso no es lo que quiere Dios.

Para evitar eso, tenemos una poderosa herramienta a nuestro alcance, se llama reconciliación y aquellos que hemos aceptado el nombre de Jesús como El Señor, somos ministros de la reconciliación, así que nuestro primer campo de acción es nuestra relación de pareja, lo que vivimos con nuestro cónyuge.

Quien ha dominado este campo, ya está preparado para cosas mucho mayores y más le será dado; el punto a donde voy, lo va a retar de manera muy fuerte ya que una vez lo entienda le resolverá muchas de las incógnitas que hasta ahora podría tener respecto a Dios, a su fe, a su vida misma.

La biblia en 2 Corintios 5:11 nos dice que a Dios le es manifiesto lo que somos y eso opera en dos formas a saber: Dios conoce todo lo que es el hombre en sí, esa es una verdad cerrada, pero no podemos pasar por alto que en ese texto Pablo hablaba a creyentes, a hijos y por eso es tan importante lo que él dice, a Dios le es manifiesto lo que somos; esto somos para Dios en Cristo: Conocidos, llamados, predestinados, justificados, santificados, glorificados, perfectos, completos, embajadores, ministros, hijos.

Todo eso somos para Dios, y a Él le es manifiesto porque él fue quien lo hizo, el problema es que a una gran mayoría de “creyentes” eso que a Dios le es manifiesto a ellos les es lejano, distante, difícil de asimilar, no se entiende como una posición dada sino como una posición por alcanzar, como resultado vemos “cristianos” derrotados, que viven en prueba tras prueba sin descubrir la oportunidad que les es dada en cada prueba y se hacen quejosos del evangelio; en boca de ellos está de constante la pregunta ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora?

La idea debe ser cambiar nuestro paradigma y preguntar ¿Para qué? Vivimos peleados, distantes y en desacuerdo con lo que somos en realidad, mientras que a Dios le es manifiesto a nosotros nos es lejano, es decir hay separación entre lo que somos y lo que entendemos ser.

Sobra decir que eso nos mantiene en derrota. Hay una pregunta bíblica que nos lleva a un terreno de entendimiento: ¿andarán dos si no estuvieren de acuerdo? Ciertamente mientras usted está peleado con su cónyuge, no saldrá con él o ella ni a la esquina, pero cuando hay acuerdo se hace camino juntos, así también cuando usted entiende que esta reconciliado con Dios, sabrá que puede caminar con él a donde quiera que vaya en este caso descubriendo el camino juntos, el será su mejor compañía porque él sabe que no es bueno que usted este solo.

No solo en ese campo debe operar la reconciliación, sino en el del entendimiento de lo que usted es para Dios en Cristo, que ya lo explique antes, y cuando usted reconcilie eso en usted mismo, puedo decirle sin temor a equivocarme que habrá pasado del lado de los que aún esperan al de los que ya alcanzaron, de los que se quejan al de los que dan gracias, de los que están en tinieblas al de los que viven en luz, todo eso lo logra solo si entiende la obra perfecta de Jesús en la cruz por usted, pero mientras eso no este reconciliado en su entendimiento, mientras su fe vaya por un lado y su entendimiento por el otro, su vida seguirá sumida en dudas, pruebas, fracaso, quizás queja y lamentos.

Así que depende de usted en qué lado de la ecuación quiere vivir. Dios ya lo hizo, por eso a Él le es manifiesto, El no necesita que usted ponga nada más a esa obra que su entendimiento y que se reconcilie con lo que El ya hizo para usted.

Tendremos la celebración de nuestro décimo aniversario durante los días 31 de enero, 1y 2 de febrero, nos gustaría contar con usted, comuníquese conmigo para más información, será una conferencia de información para transformación, no se la pierda, no tiene costo para usted, aunque si es muy valiosa.

Soy el Pastor Pedro H. Gonzalez de la Iglesia Embajada del Reino.

3600 S Clarkson St

Englewood, CO 80113

Horarios de servicio Domingos 12:30 pm Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Embajada del Reino.

Le esperamos.

Comparte esta: Facebook

Twitter

Instagram

Print