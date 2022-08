Redada: de tráfico localizar a 27 niños desaparecidos

La redada de tráfico sexual del FBI logra localizar a 27 niños desapare- cidos a lo largo de Front Range.

Un esfuerzo nacional del FBI destinado a identificar y ayudar a las víctimas del tráfico sexual recuperó a 11 niños víc- timas en Colorado durante la primera semana de agosto, según la oficina del FBI en Denver.

La Fuerza de Tareas contra la Explo- tación Infantil y la Trata de Personas del FBI Denver trabajó con 41 agencias en Front Range del 4 al 6 de agosto en la Operación Cross Country, una iniciativa nacional impulsada por la inteligencia del FBI que se enfoca en identificar y ubicar a los niños víctimas de la trata sexual.

“Ninguna persona, y mucho menos un niño, debe ser explotada como un artí- culo para la venta”, dijo el agente espe- cial a cargo del FBI en Denver, Michael Schneider.

“Los traficantes sexuales de niños a menudo se aprovechan de los menores más vulnerables de nuestra comunidad: fugitivos, niños adoptivos y víctimas de abuso.

Los traficantes prometen a sus jóvenes víctimas que recibirán atención y apoyo cuando eso no podría estar más lejos de la verdad”.

A nivel nacional, el esfuerzo ayudó a lo- calizar y ayudar a 200 víctimas del trá- fico sexual infantil.

La Oficina de Campo de Denver local- izó más víctimas que cualquier otra ofi- cina de campo en el país, y estábamos empatados en el primer lugar en el número de sujetos i dentificados o ar- restados.

El FBI y la policía estatal y local recuper- aron y brindaron servicios a 11 niños víctimas de explotación sexual.

Además, la policía de Colorado y el FBI localizaron a 27 niños desaparecidos o en peligro de extinción y recuperaron a 11 víctimas adultas.

Tras la recuperación de un menor en Colorado, se administró Narcan luego del uso de fentanilo.

En otro caso, un bebé de tres meses fue recuperado en un vehículo con un trafi- cante, mientras que se encontró a una víctima adulta.

La operación también investigó y ar- restó a personas y empresas crimina- les involucradas en el tráfico sexual de niños y adultos. Seis traficantes fueron identificados en Colorado y dos fuer- on arrestados por órdenes de arresto por delitos graves no relacionados.

El grupo de trabajo permanente incluye oficiales y abogados del Departamento de Policía de Denver, la Oficina del Alguacil del Condado de Arapahoe, la Patrulla Estatal de Colorado, la Oficina del Alguacil del Condado de Douglas y la Oficina del Fiscal del Distrito Judicial 17.

Para la Operación Cross Country, el grupo de trabajo trabajó con U.S. Marshalls, la Oficina de Investigación de Colorado, la patrulla estatal; depar- tamentos de servicios humanos en los condados de Adams, Arapahoe, Denver y Jefferson; departamentos de alguac- iles en los condados de Adams, Arapa- hoe, Boulder, Douglas, Jefferson, Routt y Weld; las oficinas del fiscal de distrito en los distritos judiciales 17, 18 y 20 y 21 departamentos de policía de Front Range desde Colorado Springs hasta Greeley.

Dos grupos de defensa de las víctimas, From Silenced to Saved y Victim Out- reach Inc., también se incluyeron en el grupo de trabajo.

“El Grupo de Trabajo sobre Explotación Infantil y Trata de Personas del FBI Denver continuará haciendo todo lo posible para garantizar que los niños recuperados de este tipo de explotación reciban los servicios que necesitan para seguir adelante con sus vidas”.

Desde el inicio del Grupo de trabajo so- bre explotación infantil y trata de perso- nas en 2012, se han recuperado aproxi- madamente 700 menores.

El grupo de trabajo recibe entre 40 y 50 consejos cada mes de fuentes que incluyen líneas directas estatales y na- cionales y nuestras asociaciones comu- nitarias.

Ojala que logren recuperar más niños que día a día son desaparecidos…