Reino Arrepentimiento y Proposito

Por Pastor Pedro H Gonzalez

Saludos cordiales para cada uno de nuestros lectores. El tema de hoy esta dirigido a aquellos lectores que desean empezar a entender mas del Reino de los cielos o el Reino de Dios.

Jesús predicaba diciendo en Mateo 4:17 “Arrepentíos, porque el Reino de los cielos se ha acercado”

El entendimiento del Reino no puede ser atado a conceptos humanos o religiosos, cuando Jesús dice arrepentíos está diciendo puntualmente cambien de pensamiento, es decir cambien su manera de pensar, y le hablaba esto a los judíos no precisamente a los gentiles (gentil es todo aquel que no es judío, es decir usted y yo) y es que los judíos tenían un pensamiento religioso, moldeado por años y años de ser guiados por la ley e impactado por conceptos filosóficos de reinos bajo los cuales habían sido esclavizados.

Israel había estado bajo el control de Egipto, Babilonia, el imperio persa y en ese preciso momento de la historia se hallaban bajo el control de Roma, todo esto había creado en la mente judía una confusión de marca mayor, era tiempo entonces de una reforma para ellos y la reforma solo podía darse a partir de un cambio de pensamiento, de volver a la raíz primaria, de alejarse de todo humanismo y de toda religión para entrar en un nivel más alto y de mayor profundidad en el conocimiento, entendimiento y comunión con el Rey y Padre, Jehová de los ejércitos.

Por eso el mensaje de arrepentimiento que quiere decir cambien de pensamiento. Sin embargo el pueblo judío nunca entendió el mensaje de Cristo y como es natural en el ser humano, lo que no entiende lo desecha; Jesús termina crucificado después de haber hecho señales y prodigios, milagros poderosos que no dejaban duda de quien era y menos de su propósito. Jesús era el Reino encarnado en un hombre y había llegado para luz y testimonio pero la falta de entendimiento llevo a que lo crucificaran y hoy día todavía sigue crucificado en muchos corazones y sin ser revelado si acaso escasamente anunciado en muchos otros. Gloria a Dios que también en unos pocos esta siendo iluminado para que el propósito eterno del Padre se siga cumpliendo.

La mezcla de conceptos, doctrinas, teología errada y errática, mandamientos de hombres y doctrinas de hombres ha llevado a un buen numero de llamados a ser desviados del propósito e irse detrás de las sombras. Sus pensamientos no han sido renovados, su entendimiento sigue velado y por lo tanto su fruto sigue inactivo; pero el tiempo ha llegado para que empecemos a dar el fruto esperado de la semilla que cayo entierra y murió, es decir Cristo Jesús.

Nuestro llamado no es a estar y menos permanecer en cuatro paredes considerando que hacemos mucho. Estamos llamados según el propósito de Dios es decir nuestro llamado tiene una finalidad y usted la encuentra perfectamente delineada en Genesis 1:28.

Para aquel que lo entiende, el propósito va tomando forma en medio de tribulaciones, retos y dificultades (consulte Romanos 8:28 para que lo asuma) y para aquel que no llega todavía, la vida seguirá siendo un eterno valle de lagrimas y Dios el Padre seguirá siendo un ser tremendamente difícil de entender, de amar y de ser expresado o manifestado.

La iglesia de Dios, esa que nació en Cristo, la novia, la esposa, el cuerpo, usted y yo, estamos llamados y capacitados para que en este tiempo de dificultad para el mundo, interpretemos la oportunidad, lideremos procesos al interior de nuestros hogares, nuestras familias, nuestras comunidades, de nuestra ciudad y nuestro país. Pero eso solo será posible para los que entiendan ese llamado, los demás seguirán desechando la oportunidad y se quedaran solo con el problema repitiendo lo que todo el mundo dice: Esto esta muy duro. Su embotado entendimiento no da para más sino para anhelar que volvamos a los templos a orar y a adorar desconociendo que adoramos al Padre a la manera de Abraham, entregando a Isaac para que en lo que entregamos nos sea llamada descendencia, y en lo que obedecemos sea expresada nuestra máxima adoración.

La iglesia debe salir de las cuatro paredes y empezar a interpretar el momento, poniéndose al lado de las comunidades, proponiendo soluciones. Volver a los templos no es algo que debamos mendigar, es nuestro derecho y los derechos no se mendigan se ejercen.

Proponer soluciones no es una opción es nuestra capacidad y nuestra responsabilidad y las responsabilidades no se postergan se ejecutan a tiempo.

Este es un llamado a pastores y lideres para salir de las sombras y entrarle a la sustancia, a la luz, al llamado y al propósito. Se abre el compás de espera.

