Rescatando su matrimonio de su temporada de otoño

Por Alicia La Hoz, Psy.D.

De camino al trabajo, leí un cartel que decía: “Amaré a todos, siempre”. Mientras leía el letrero, mi mente se dirigió de inmediato a la energía negativa que brota de las redes sociales en estos días. En contraste con el mensaje de la cartelera, el odio llena el aire. ¿Por qué la capacidad de la gente para mantener opiniones divergentes es escasa?

No hace mucha falta para que las diferencias de las personas se conviertan en insultos personales. Desplácese hacia abajo a través de una discusión muy comentada sobre una publicación política en Facebook y no pasará mucho tiempo antes de que aparezca el insulto. Mientras pensaba en esto, tuve uno de esos momentos de Déjà vu. Cuando sienta que ha tenido una experiencia similar pero no puede identificarla.

Después de lidiar con el sentimiento por un momento, mi estómago se revolvió al darme cuenta de que había visto esta rápida escalada con demasiada frecuencia para consolarme. Tuve la oportunidad de ofrecer asesoramiento a parejas durante la última década en trabajos clínicos anteriores y aquí es donde he visto el mismo patrón. Las parejas acuden a buscar consejo sobre un tema perturbador que sienten que es irreconciliable. Incluso las parejas más felices y saludables llegarán a un punto de su vida en el que inevitablemente no se verán cara a cara.

Es inevitable que suceda dadas las diferencias inherentes a ser dos personas diferentes. Diferentes experiencias, antecedentes culturales, personalidades, géneros e ideologías son solo algunos de los factores dinámicos que nos preparan para la fricción.

Después de los primeros tres años de una relación, cuando pasa la etapa del amor apasionado con la infusión de sustancias químicas, las personas parecen ser menos pacientes entre sí con respecto a estas diferencias. Las investigaciones apuntan a neurotransmisores como la dopamina en el cerebro que actúan de manera muy similar al cerebro de alguien que está drogado durante esta primera fase de pasión en una relación. .

Avance rápido unos años, y esta misma pareja está angustiada por la ira, la frustración y, en algunos casos, el desprecio mutuo. Lo que comienza como una discusión sobre los calcetines perdidos se convierte en insultos hirientes.

El libro de Gary Chapman, 4 Seasons of Marriage: The Secrets of a Lasting Marriage nos recuerda que la calidad de una relación matrimonial se desarrolla como las estaciones. Chapman explica que así como el otoño preludio al invierno con vientos fríos que dejan los árboles desnudos, las parejas en su propia temporada otoñal de la vida experimentan los síntomas emocionalmente escalofriantes que preludian un invierno en su relación: se desconectarán y no buscarán la reconciliación. A medida que se separan emocionalmente, comienzan a culparse mutuamente por los problemas que tienen entre manos.

Esta experiencia contrasta oscuro con una temporada de verano en una relación que está marcada por la comunicación constructiva, la aceptación de las diferencias y el crecimiento espiritual. Durante una temporada así en la vida de una pareja, hay un apego sólido, un espíritu de apoyo y cariño. Y en este sentido, existe una alta satisfacción por los logros y la resolución de conflictos.

Los cambios de temporada del matrimonio de Chapman retoman un mensaje entregado constantemente por expertos en matrimonio. Las parejas entrarán y saldrán del tipo de luna de miel de felicidad de relación a lo largo de su relación. A medida que se enfrenten a diferentes transiciones y decisiones que pongan a prueba su compromiso, entrarán y saldrán de una temporada.

Aquellos que han soportado muchas temporadas en su relación pueden dar fe de cómo la profundidad de su amor crece con cada lucha y evento alegre. ¿Qué vamos a hacer mientras estamos en medio de una temporada difícil en nuestras vidas, similar a la que atraviesa el país en este momento? No dejes que la naturaleza siga su curso.

A medida que madures en tu relación, percibirás las señales constantes que te llevarán a una temporada de invierno en tu matrimonio (un período marcado por la amargura, el desapego, la falta de voluntad para negociar diferencias y retirarse juntos en silencio). Cuando note que usted y su pareja comienzan a culparse mutuamente con frecuencia, a discutir y a caer en el silencio y la retirada, cambie de rumbo. Invierta en su relación todos los días al:

Estar agradecidos el uno al otro todos los días,

Perdonándonos unos a otros incluso cuando no queremos,

Fomentando su amistad a través de citas nocturnas,

Hablar de los problemas que te molestan una y otra vez.

Habrá momentos en los que podrá negociar sus diferencias y momentos en los que no aceptará sus diferencias de opinión.

Hable de sus diferencias entre sí hasta que ambos puedan coexistir cómodamente con las diferencias del otro. Y recuerde el recordatorio atemporal de “amarse los unos a los otros, siempre”.