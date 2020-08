Rockies de Colorado: el equipo mas caliente

La noticia en la tercera jornada de la Liga Mx fue el despido del entrenador Luis Fernando Tena por los malos resultados, el ultimo perder en casa con el Pueblo por 1 a O con lo que la directiva de las Chivas Rayadas del Guadalajara decidieron darle las gracias al entrenador.

El Flaco Tena es victima de las circunstancias ya que algo así como la mitad del plantel estaba ausente por tener el coronavirus el cual también tuvo en entrenador, pero así son los directivos que cortan por lo mas sano sabiendo que no se pueden deshacer de los jugadores que últimamente les ha importado poco cuidarse y ahí están los resultados solo un punto de seis.

Esto no le importa al enemigo numero uno de las Chivas, las Águilas del América que siguen sin perder y en el liderato del torneo en esta jornada sacaron un empate a uno con el Necaxa que los tuvo de rodillas pero no pudo marcar el gol definitivo.

En otros marcadores Mazatlán logro su primer triunfo en la primera división en torneo oficial al vencer a los diablos Rojos del Toluca 2 a 1, los goles históricos los anoto Fernando Aristeguita, el Cruz Azul regreso a la victoria con un 2 a 0 ante el León así llego a 7 unidades al igual que el América y el Puebla.

Los equipos regiomontanos sacaron empates, el Monterrey a 2 con el Santos y los Tigres a cero con los Xolos.