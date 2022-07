RTD renuncia a las tarifas en agosto

El RTD renuncia a las tarifas en el cercano mes de agosto, esto como parte de una iniciativa estatal para reducir el ozono troposférico.

El Distrito Regional de Transporte (RTD) está renunciando a las tarifas para el mes de agosto como parte de una iniciativa estatal para reducir el ozono a nivel del suelo.

Agosto es la temporada alta de ozono en Colorado, según RTD. El distrito cree que la iniciativa Zero Fare for Better Air beneficiará tanto a los clientes como a los habitantes de Colorado.

“RTD se compromete a promover un mejor aire a través de la prioridad de su plan estratégico de valor comunitario, en el que la agencia se esfuerza por ser un socio comunitario fuerte, brindando valor a los clientes, así como a la región metropolitana de Denver en general, mientras sostiene el planeta Tierra”, dijo el gerente general y la directora ejecutiva Debra A. Johnson en un comunicado.

“La agencia ya ha asumido tales compromisos, como lo demuestra su flota de 36 submarinos eléctricos a batería que opera en el 16th Street Mall en el centro de Denver y, además, a través de la reciente adquisición de 17 autobuses adicionales de cero emisiones que se espera que sean entregados y desplegados a algunas rutas fijas a principios de 2023”.

RTD dice que la iniciativa es posible gracias al Proyecto de Ley del Senado 22-180 y la Oficina de Energía de Colorado.

Los clientes que tengan preguntas pueden comunicarse con Atención al cliente de RTD al 303-299-6000 entre las 6 a. m. y las 6 p. m.