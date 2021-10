Sacerdote Católico acusado de agredir sexualmente a un menor

El Sacerdote católico es acusado de agredir sexualmente a un menor mientras trabajaba en la iglesia de Aspen.

Un sacerdote católico ha sido acusado de abusar sexualmente de un menor mientras trabajaba en St. Mary’s en Aspen.

Según una carta enviada por la Arquidiócesis de Denver a los miembros de la comunidad de St. Mary, las acusaciones contra el padre Michael O’Brien ocurrieron entre 2004 y 2008.

La diócesis dijo que O’Brien niega las acusaciones, pero ha sido puesto en licencia administrativa mientras continúan las investigaciones.

Según SNAP, la Red de Sobrevivientes de los Abusados ​​por Sacerdotes, O’Brien también trabajó en St. Anthony of Padua en Julesburg, St. Peter in Crook y otras iglesias, sin embargo, en este momento la diócesis dice que no ha habido otras quejas contra él.

“La Arquidiócesis de Denver está comprometida con la protección de nuestros más vulnerables, especialmente nuestros niños.

La arquidiócesis toma en serio todas las acusaciones de mala conducta y cuenta con protocolos específicos para asegurarse de que se manejen adecuadamente para todas las partes involucradas. Se comunicará información adicional cuando sea apropiado ”, dijo una carta del Vicario General Randy Dollins de la Arquidiócesis de Denver.