Se cumplieron 35 años de la copa del mundo del Fútbol México 86

Se cumplieron treinta cinco años de la copa del mundo de Fútbol México 86, el segundo mundial que se jugo en territorio azteca el primero fue en el 70 donde Brasil y Pele deleitaron al planeta con su juego bonito. Regresando al 86 fue la copa de la Mano de Dios y del gol mas grande del futbol los dos hechos por el dios llamado Diego Armando Maradona que levantara el trofeo de campeón al derrotar en una final cardiaca a la selección de Alemania que cuatro años después en Italia se vengarían de Diego y su pandilla.

Como podemos ver en México se tuvo la suerte de ver brillar en sus canchas a Pele y Maradona jugando su mejor copa de mundo, el 86 fue especial para el TRI que regresaba a un mundial después de no poderse calificar a España 82, en esas dos selecciones se encontraba el que se convertiría en el jugador mas grande en le historia de México el goleador Hugo Sánchez que no pudo hacer mucho en el mundial en casa esto a pesar de venir de temporadas gloriosas con el Real Madrid y el Atlético.

El Tri en su juego inaugural derroto a Bélgica después empataría con Paraguay y le gano por la mínima diferencia a Irak lo que lo califico a la siguiente ronda donde derroto a Bulgaria dos a cero uno de esos goles fue de Manuel Negrete de media tijera que si Maradona no anota aquella joya contra los ingleses hubiera sido considera el mejor del torneo. En su siguiente encuentro México se enfrento a Alemania en el Volcán, algún genio de los organizadores pensó que México no llegaría tan lejos y programo el juego en Monterrey sacando al Tri del azteca que era un plus para ellos en el estadio universitario el calor era sofocante algo que afecto a ambas escuadras que se batieron 120 minutos ya que el se fueron a tiempos extra, a el tricolor le anulado un gol del Abuelo Cruz lo que llevo el juego en penas máximas los teutones demostraron que a pesar de estar a punto del desmayo sacaron la frialdad y su capacidad que los ha llevado a ser múltiples ganadores de la copa del mundo para romperle el corazón a la afición azteca que solo se pudo consolar un poco cuando Diego y los Argentinos vencieron en la final a Alemania. México tendría que esperas 32 anos para poder sacarse un poco la espina con aquella victoria en Rusia pero esa historia es para otra ocasión.