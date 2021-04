» LIGA MX

En la Liga Mx se dio el choque de las dos escuadras que están dominando el torneo, La Maquina de Hierro de la Cruz Azul y las Águilas del América de por medio estaba el liderato, el local era los emplumados administrativamente ya que los dos tienen de hogar el majestuoso estadio azteca.

El inicio del encuentro fue muy parejo y los equipos demostraron porque son el primero y el segundo en cuestiones defensivas al no hacerse mucho daño esto termino cuando en una jugada dentro área de los visitantes uno de sus defensores travo al joven español mediocampista Fidalgo de las Águilas, en un inicio el árbitro no marco la falta hasta que el Var le menciono que revisara la jugado lo cual hizo y fue cuando marco la pena máxima que fue ejecutada efectivamente por el central Emanuel Aguilera con lo que le dio la ventaja a su equipo y de paso se convirtió en el defensa con más goles en la historia vía penal del América.

El resto del encuentro la Maquina se fue con mas intensidad a buscar el empate el cual llego también vía pena máxima señalada por el Var y ejecutada por el Cabecita Rodríguez así termino el encuentro que no fue lo que muchos esperaban ya que no fue emocionante, ni espectacular fue más el buscar no perder con el odiado Rival, si se llegan a enfrentar en la liguilla seria hasta la final que se jugara su primer partido el 30 de mayo.

El que si le puso espectáculo a su afición fueron los de la Franja del Puebla al golear 4 a 1 de visitante al Atlético San Luis, el Puebla es el equipo con más goles en el torneo con 25. Los que por fin ganaron y dejaron prendida la velita para poderse calificar a la liguilla fueron las Chivas Rayadas del Guadalajara que derrotaron 2 a 0 a los Xolos de Tijuana. Tres encuentros quedaron en empate a cero el Pumas vs Tigres, Delfines vs Atlas y Necaxa vs Gallos.