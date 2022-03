Se necesita una ‘revolución del amor’ pro-vida

Cuando se trata de raza y aborto, es bien sabido en el movimiento pro-vida que Planned Parenthood se creó con el propósito de eliminar ciertos grupos, incluidos los afroamericanos. Las mujeres negras siempre han sido un objetivo de los intentos de frenar la población, a través de la esterilización forzada y bajo coacción, el control de la natalidad y, finalmente, el aborto. Es por esto que cuando el movimiento Black Lives Matter evolucionó, luego de múltiples asesinatos de estadounidenses negros como George Floyd, el movimiento pro-vida se unió con demostraciones que afirman que las vidas negras antes de nacer también importan.

Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que, si bien el porcentaje de abortos entre las mujeres blancas disminuyó durante 2019, el porcentaje de abortos entre las mujeres negras aumentó más del 14% (al comparar las cifras brutas de abortos negros año tras año).

En 2018, los abortos en bebés negros representaron el 33,6 % de todos los abortos informados en comparación con el 38,4 % de todos los abortos informados en 2019. Este fue el porcentaje más alto informado en varios años.

En el momento de la muerte de Floyd, Gloria Purvis era la presentadora del programa católico de EWTN “Morning Glory”, pero después de hablar sobre la muerte de Floyd, el programa fue cancelado sin explicación. Purvis (ahora presentadora del Podcast de Gloria Purvis) y Cherilyn Holloway (fundadora de la organización Pro-Black Pro-Life) hablaron recientemente con Live Action News sobre el movimiento pro-vida, el aborto, la comunidad negra y el racismo.

DEL DERECHO A LA VIDA Y LA MUERTE NATURAL

“Ni siquiera puedo pensar en un momento en el que alguna vez pensé que el aborto podría ser, sería, la respuesta correcta, y creo que [eso fue] probablemente debido a la ciencia al principio”, dijo Purvis a Live Action News. “Solo sabiendo que es un humano.

Es un miembro de la familia humana. Quiero decir, ¿qué creen que crece en el útero de una mujer? ¿Un carburador? Realmente es solo una clase de biología básica y parte de nuestro proceso de desarrollo es crecer en el útero. Nunca consideré que terminar con esa vida fuera algo correcto, incluso cuando la gente ha tratado de posicionarlo como un derecho para una mujer, y parte de eso se debe a que nunca consideré que un derecho fuera contrario a la naturaleza de una cosa.

Está dentro de la naturaleza de las mujeres quedar embarazadas y tener hijos, por lo que a mí me parecía contrario a nuestra naturaleza como portadores de vida de nuestra especie que matar a nuestros hijos nunca podría ser un derecho correctamente entendido”.

Comprender la ciencia básica y los derechos humanos y vivir la fe católica, todo alineado con la postura pro-vida de Purvis, porque cada uno le permite ver que cada ser humano, dentro y fuera del útero, es digno de dignidad y respeto. Para ella, ser pro-vida es sentido común, como lo es luchar para proteger vidas después del nacimiento.

SOBRE SER PRO-VIDA Y PRO-JUSTICIA RACIAL

La injusticia racial que existe en la industria del aborto también existe después de que nacen los bebés negros.

Purvis cree que preocuparse por salvar las vidas de los negros del aborto debe traducirse en cuidar las vidas de los negros después del nacimiento. Ella está en sintonía con las injusticias raciales que roban vidas negras después del nacimiento. Ella argumenta: “La vida en el útero es digna de protección y también lo es la vida fuera del útero. No tenemos un conflicto acerca de hacer ambas cosas. Vemos que nuestra comunidad está herida, ¿cómo no?”

Ser a la vez pro-vida y pro-justicia racial pasó a primer plano cuando Floyd fue asesinado. Mientras los estadounidenses negros lloraban la injusticia contra las vidas de los negros fuera del útero, los defensores de la vida (que luchan por el derecho a la vida de todos los seres humanos antes de nacer) se apresuraron a señalar el racismo de la industria del aborto.

Para muchos, la muerte de Floyd parecía una oportunidad para que los defensores de la vida demostraran que se preocupan por la vida desde el útero hasta la tumba, y sintieron que esto no sucedió.

“Vimos cómo nuestros compañeros pro-vida hablaron sobre Floyd”, dijo Purvis. “Cómo su dignidad no importaba. Vimos que su derecho a la vida ya la muerte natural no importaba. […] Esta hostilidad fue casi impactante. Si miras el video del asesinato de este hombre, es desgarrador. Cuando estaba llamando a su mamá, casi me rompo”.

Purvis dijo que al ver la muerte de Floyd, sintió la misma “impotencia que sientes cuando ves que se realiza un aborto, cuando muestran en el útero la destrucción de la vida de ese niño. Ese sentimiento que tienes es el mismo sentimiento que tuve al verlo.

La repugnancia, la impotencia, la ira, la tristeza, toda la gama. Y esa capacidad de poder conectarse con la persona asesinada era la misma que la del niño en el útero al que le están quitando la vida violentamente”.

Purvis notó que debido a que Floyd no tenía antecedentes penales, algunas personas creían que merecía morir de la forma en que lo hizo. Explicó que calificar a alguien en base a sus acciones pasadas es un rechazo a nuestra comprensión de la dignidad de la persona humana.

El hecho de que un bebé no nacido no sea perfecto, o que una persona nacida no sea inocente, no significa que pierda la plataforma.

“La gente preguntaba: ‘¿Qué hizo [George Floyd] para merecer eso?’ No hay nada que nadie pueda hacer para merecer eso. Estaban buscando razones para justificar su asesinato”, dijo. “Al igual que vemos personas que buscan razones para justificar matar la vida del niño en el útero. Es tan paralelo. Nosotros [en la comunidad negra] lo vimos”.

DECIRLE A LA GENTE QUE ELIJA LA VIDA VS. AYUDANDO A LAS PERSONAS A ELEGIR LA VIDA

Cuando se trata del aborto en la comunidad negra, las razones por las que las mujeres eligen el aborto están en línea con las razones por las que cualquier mujer elige el aborto. Hay miedo, falta de apoyo y falta de recursos. Cherilyn Holloway de Pro-Black Pro-Life ofreció su opinión sobre por qué la tasa de abortos de las mujeres negras es mucho más alta que la tasa de abortos de las mujeres blancas.

“Creo que esto es doble”, dijo a Live Action News. “Uno es la disponibilidad de esta opción en sus vecindarios. No hay una contraoferta para ayudar a “resolver el problema”.

Las clínicas de aborto ofrecen una solución inmediata a una situación de crisis. Además, el estigma detrás de la crianza monoparental y toda la retórica negativa que conlleva”. Las instalaciones de aborto están ubicadas en gran medida en vecindarios de minorías y dan a conocer su presencia posicionándose en las escuelas y brindando anticonceptivos a los adolescentes. Cuando ese control de la natalidad falla, las personas en las que estos adolescentes y adultos jóvenes han llegado a confiar son las personas en el centro de aborto.

Holloway siente que el concepto erróneo más grande que rodea a las mujeres negras y el aborto es que eligen el aborto por ignorancia.

Explicó: “Las mujeres negras no son un monolito. Están tomando esta decisión que les cambiará la vida porque no ven otra manera. Las opciones en su comunidad y esfera de influencia pueden verse limitadas según el lugar donde vivan”.

Purvis señaló que la comunidad pro-vida quiere que las mujeres tengan sus bebés cuando enfrentan circunstancias difíciles.

Pero cuando las mujeres eligen la vida, a menudo surge la pregunta de ¿por qué las mujeres pobres tienen bebés? La verdadera pregunta, dijo, es ¿por qué estas mujeres son pobres? Es probable que no estén casados ​​y tengan trabajos que no ofrecen licencia por enfermedad, licencia por maternidad o seguro médico.

Ahí es donde los centros de embarazo pro-vida trabajan para llenar cualquier vacío que puedan, ayudando a las mujeres a conseguir trabajos, vivienda, seguro médico y cualquier otra cosa que puedan necesitar. Ese apoyo continúa después del nacimiento del bebé.

PROVIDA Y POLÍTICA

Purvis cree que los políticos de los dos partidos principales deben rendir cuentas para apoyar la vida familiar y el trabajo para crear una atmósfera más centrada en la familia.

“Decimos que valoramos el matrimonio y la familia y el vínculo con el niño, pero tenemos estas reglas que separan efectivamente a las madres de sus hijos”, dijo Purvis. “¿Cómo le vas a decir a una mujer que su bebé tiene seis semanas y necesita volver al trabajo? Socava lo que decimos sobre la vinculación y la lactancia”.

Aunque la Ley de licencia médica y familiar (FMLA, por sus siglas en inglés) permite 12 semanas de licencia por maternidad sin goce de sueldo, para las mujeres en situación de pobreza, quedarse sin paga puede ser devastador. Las naciones europeas ofrecen licencia de maternidad pagada desde 14 semanas hasta 58 semanas.

“El verdadero problema es que creo que la gente ha confundido erróneamente ser pro-vida con lo mismo que estar asociado con un partido político en particular”, dijo Purvis. “Creo que eso minimiza erróneamente lo que es el movimiento pro-vida o lo que es el ethos pro-vida.

Creo que el peligro es que la gente piensa que tienes que alinearte con todos los temas de conversación de un partido político; de lo contrario, estás socavando el movimiento del aborto si no lo haces”.

Holloway está de acuerdo y dice: “El aborto no es un tema político. Es un tema de vida. Politizarlo permite dividirlo y separarlo de otros valores. Estamos hablando de la dignidad de la vida humana. ”

ESPERANZA PARA EL FUTURO

Además de poner los pies en el fuego a los políticos, Purvis también cree que necesitamos una revolución de amor. “El cristianismo nos está llamando a una revolución”, dijo. “Tengo esperanza, y dentro de la comunidad negra, hay quienes hablamos y servimos a nuestra comunidad desde una posición de amor por nuestra comunidad desde el útero hasta la tumba. Y si no está equipado para hacer eso, ayúdenos a aquellos de nosotros que lo estamos”.

Holloway señala que los defensores de la vida pueden ayudar apoyando a los centros de recursos para el embarazo que atienden a las comunidades minoritarias.

“Únase a las juntas y amplíe los servicios a una atención más integral y holística”, dijo. “¿Con quién puede asociarse para estos servicios incluso si no comparten la misma fe o sistema de creencias? Si una organización está ofreciendo asistencia para vivienda, educación, cuidado de niños… construya un puente”.