SEGUIMOS RECORDANDO

Denver vs San Antonio

Amigos parece que la NBA reanudara su temporada en unas cuatro semanas que serán una larga espera, pero para que sea mas llevadera les dejo este par de notas del año pasado.

Los Nuggets de Denver se calificaron a la segunda ronda de los playoffs al eliminar en 7 juegos a los Spurs de San Antonio, se llegó a esta instancia ya que los texanos ganaron el juego número 6 en casa lo que traslado el drama al Pepsi Center el cual rugió en todo momento con un lleno total.

La afición fue parte importante de este encuentro vitoreando y llenando de energía a sus Nuggets los cuales siempre tuvieron la ventaja en el marcador, pero en los últimos minutos los de San Antonio pusieron las cosas interesantes llegando a estar a solo 2 puntos, fue cuando los de Denver jugaron su mejor defensa y mantuvieron a raya a sus contrincantes a los cuáles vencieron 90 a 86.

La victoria fue el sábado y quedo poco tiempo para festejar ya el lunes comenzaron su siguiente ronda enfrentando a los Trail Blazers de Portland esto en la Milla Alta ya que los Nuggets estuvieron mejores calificados en la tabla de posiciones, la atmosfera fue una vez mas de primer nivel a pesar de que Denver no estuvo dominador en los primeros cuartos parecía que el cansancio les afectaba.

Esto desapareció en segunda mitad donde una vez más la ofensiva encabezada por Nikola Jokic explotó y la defensa comenzó a causar estragos en los Trail Blazers, el famoso Joker termino la noche con 37 punto y como desde hace más de dos años fue la pieza clave de la victoria la cual el marcador fue 121 a 113.

Hablando un poco más del impactó del jugador Nicola Jokic con los Nuggets al final de la serie con San Antonio Nikola recibió solo elogios de Gregg Popovich el legendario entrenador de los San Antonio Spurs quien también felicito al coach Mike Malone por excelente trabajo que está haciendo con Denver.

Denver vs Portland

Los Nuggets de Denver fueron eliminados de los playoffs por los Trail Blazers de Portland al perder en casa el juego 7 de la semifinal de la conferencia del Oeste 100 a 96, los Nuggets que durante la temporada regular y los playoffs habían estado a la altura de las circunstancias se mostraron nerviosos al final del juego, solo jugaron bien al inicio del juego donde llegaron a tener una ventaja de más de 10 puntos, pero con el pasar de los minutos comenzaron a jugar pobremente y a tomar malas decisiones esto se remarcó al faltar solo unos segundos del tercer cuarto cuando perdieron esa ventaja.

En el último cuarto solo Nikola Jokic mantuvo con la esperanza a su afición ya que siguió jugando a gran nivel como todo el año pero esto no alcanzó ya que los de Portland no cometieron errores y aprovecharon que sus rivales no pudieron encestar un solo tiro de tres por más de dos cuartos.

Denver termino fallando los últimos 19 tiros de larga distancia.

Será un verano largo para los jóvenes de los Denver Nuggets, pero se pueden ir con la cara en alto por la gran temporada que tuvieron y por el futuro brillante delante de ellos, esta eliminación les servirá de experiencia para ese crecimiento.

Para la gerencia la tarea será fortalecer con gente de experiencia y calidad al equipo para poder pelearle no solo a Portland el próximo año, también a los Warriors de Golden State que sin duda son los favoritos para repetir como campeones.