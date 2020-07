» SEGUIMOS RECORDANDO

Amigos esta semana se dieron un par de acontecimientos, el primero el cumpleaños del entrenador Wade Phillips, genio defensivo y pieza clave para que los Broncos obtuvieran su tercer anillo de campeones y el segundo el fichaje por parte de los Patriots del QB Cam Newton ambos derrotados por los azul naranja en aquel lejano 2015, estos eventos de la semana que le dan valor a esta nota del pasado, que la disfruten.

En un juego que será recordado como de los más emocionantes en era moderna los Broncos de Denver derrotaron a los Patriots de New England 20 a 18, con la victoria los de la Milla Alta se coronaron campeones de la AFC y se ganaron su boleto al Super Bowl 50 que se jugara en la ciudad de San Francisco este próximo 7 de febrero.

Fue una batalla de dos mariscales que sin duda serán compañeros en el salón de la fama en un futuro, el de los Broncos Peyton Manning hizo su tarea temprano al lanzar un par de pase de anotación en la primera mitad además de trabajar un par de goles de campo.

Pero este juego será recordado por la batalla entre Tom Brady y su arsenal de grandes receptores contra la defensiva azul naranja, fue un choque de poder a poder, Brady en el primer cuarto aprovecho un regalito de Peyton cuando este hizo un pase retrasado que quedo en poción de los Patrios en la yarda 28 lo que provocó los primeros 6 puntos del equipo de New England para fortuna de los Brocos el pateador de los campeones del Super Bowl falló el punto extra.

La defensa de los de Denver a partir de ese momento se creció y solo permitió un par de goles de campo esto hasta que quedaban un poco mas de 6 minutos por jugarse, aquí fue cuando comenzó lo más emocionante.

Ya que Brady y compañía se lanzaron con todo al abordaje en busca de igualar el marcador que en eso momento marcaba 20 a 12, Tom llevo a su ofensiva hasta la yarda 28 yardas en 11 jugadas, pero no pudo penetrar mas y los Broncos recuperaron el balón, pero lo tuvieron que regresar ya que no pudieron lograr el primero y diez.

Tom una vez más se hizo del ovoide y recorrió 57 yardas para una vez más quedarse cortos, pero con la suerte de que la ofensiva de Denver solo produjo 3 jugadas y para fuera con lo que le dieron una tercera oportunidad, al cuatro veces ganador del Super Bowl quien esta vez sí pudo vencer a la defensiva azul naranja, pero no del todo ya que a pesar de que los venció con una pase de anotación no pudo lograr la conversión de dos puntos con lo cual se fue derrotado.

Sin duda la defensiva se lleva el valón del juego por el gran trabajo sobre Tom Brady al cual golpearon en 20 ocasiones, el más destacado fue Von Miller quien impuso una marca del equipo al logran 2 capturas y medias de Mariscal además de un intercepción.

El rival de los Broncos de Denver en el Super Bowl serán las Panthers de Carolina quienes vencieron a los Cardinals 49 a 15.