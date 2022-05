Semana de repechajes en la Liga Mx por lo cual los cuatro primeros de la tabla Pachuca, Tigres, América y Atlas no vieron acción y esperaron a sus rivales estos son:

La Maquina de la Cruz Azul que elimino en penas máximas a los Rayos del Necaxa que lo habían empatado casi al final de tiempo regular para mandar las cosas al punto de penal donde no estuvieron muy certeros y vieron como los de la Maquina les pasaban por enzima.

El segundo y tercer encuentro también se decidieron desde los once pasos, el segundo en el gigante de acero casa del la Pandilla del Monterrey, para desgracia de la afición de estos últimos fue una noche triste después de que su equipo empato al minuto 96, solo para ver que el portero de los Atlético San Luis, Marcelo Barovero se convirtiera en la figura al atajar los dos primeros penales.

El tercero lo gano los de la Franja del Puebla que en el tiempo regular lo ganaba dos a cero y se dejo empatar pero en la tanda de penales estuvieron certeros con lo que se calificaron.El ultimo en calificarse pero el único que lo hizo de forma contundente fueron las Chivas Rayadas del Guadalajara que dieron cuenta de unos Pumas de la UNAM cuatro a uno, con este resultado las llaves quedaron Chivas vs Atlas, Puebla vs America, Tigres vs Cruz Azul y Pachuca vs San Luis.