¿Será fácil que se recuperen las peluquerías?

Se espera que en varías partes del estado de Colorado las peluquerías (Barberías) entre otros salones de belleza y otros servicios pronto puedan reabrir sus negocios y ofrecer sus servicios a los miles de clientes que se han quedado sin la oportunidad de poder obtener un corte de pelo o un corte de barba.

Pero la realidad es que no será fácil, no será fácil sobrevivir esta situación porque desde antes de que reabran las puertas a sus clientes, deberán haber invertido muchísimo tiempo limpiando, desinfectando todas y cada una de las herramientas que se utilizan además de que tendrán que hacer ajustes de espacio para poder tener distanciamiento social entre cada estación de servicio y entre los clientes.

Muchisimos negocios haran todo lo posible para mantenerse en el juego y para mantenerse por delante del coronavirus, desde el limpiando las manijas de las puertas de sus salones hasta las tijeras y asegurándose de que el desinfectante para manos siempre este disponible y cerca de cada persona.

Para muchos peluqueros los días de Pascua normalmente son días muy ocupados pero este año fue muy diferente, las peluquerías se mantuvieron cerradas.

Ya casí van a ser dos meses desde que se cerraron las peluquerías por orden del estado y del departamento de salubridad pero siempre hay una esperanza y la esperanza es de poder reabrir muy pronto.

Y así se mantiene Criss Crooss Cutz en la ciudad de Aurora, con la esperanza de poder reabrir muy pronto.

La Prensa de Colorado habló en exclusiva con Cris Cruz, dueño de Criss Crooss Cutz, quien compartio su historía con nosotros y con usted amigo lector.

Y una de las preguntas fue:

» ¿Cuántos años tienes con tu negocio de peluquero (Barber) y con esta situación del Coronavirus y que los negocios basicamente han estado cerrados por ya casi dos meses, como se ha visto afectado tu negocio?

R- Con mi negocio de barbero tengo solo dos meses pero como barbero tengo diez años de experiencia trabajando en el ramo.

Con esta situación del coronavirus me he visto en la necesidad de tener que cerrar por completo mi negocio. Me he visto muy afectado ya que yo soy el sustento principal de la familia y al no poder recibir clientes en la peluquería pues tampoco no puedo generar ingresos. No estoy trayendo nada a mi familia. “Necesito ingresos”.

Hablando de ingresos, le preguntamos que: ¿Has recibido algún préstamo o grant? ¿o has podido obtener ayuda federal para tu negocio durante esta crisis?

R- No, hasta el momento no he recibido ningún préstamo o grant de los cuales si he aplicado pero no hay ninguna respuesta. Por el momento la única ayuda federal que he recibido ha sido el cheque de estímulo pero no fué por parte de mi negocio. Como negocio propio, me he visto afectado y también por lo cual mi familia también ha sido afectada por que la mayor parte de los ingresos vine de parte de mi negocio.

Y el cheque de estímulo ha sido de gran ayuda sin embargo no fue suficiente para mantener a la familia por los dos meses que hemos estado pasando sin trabajar por esta pandemia. Yo por mi parte pienso que si debería de aver mas ayuda por parte del gobierno federal.

¿Crees que va a ser muy dificil la recuperación para tu negocio?

R- Pienso que si va a ser muy difícil la recuperación de mi negocio ya que no he podido trabajar por algunos meses, y pues he tenido que seguir pagando el alquiler del lugar y todos los gastos de billes y facturas no se detienen, se estan acumulando.

Yo pienso qué hay muchas familias con pequeños negocios que no podrán volver a restablecer sus negocios, y pienso que las familias que puedan hacerlo van a batallar mucho para poder alcanzar una estabilidad en sus negocios.

Así como te ha afectado a ti esta situación y ha afectado a todos los negocios, ¿cuál es tu opinión sobre la situación real que estan viviendo todos los pequeños negocios?

R- Mi opinion sobre la situación que están viviendo todo los otros pequeños negocios es que en realidad los pequeños negocios no han sido ayudados por parte de nadie, y esto hace que sea muy difícil la recuperación de todos estos negocios, pienzo que muchos no van a poder sobrevivir esta crisis, ¡es triste!.

Bueno, se espera que puedas abrir tu negocio en unos pocos días,

¿Y cuanto tiempo crees que te llevara a recuperarte de esta situación y que tu negocio vuelva a estar produciendo lo que producias antes?

La verdad no se cuanto tiempo me tome recuperarme por que toda esta situación es incierta ya que tenemos que tomar varías precauciones y estar limitados a tener mucha gente en la peluquería.

El estado ha recomendado que los salones/ Barberías no habrán el 27 de Abril.

Y para estar produciendo las mismas ganancias necesitamos primero que no haya ninguna restricción, y pienso que después de esto sería varios meses para poder recuperar todo lo que hemos perdido en estos últimos meses.

¿Crees que el gobierno local debería haber tomado medidas diferentes y no cerrar los negocios por completo?

R- Pienso que el gobierno local se tardo demasiado en hacer cumplir las medidas de precaución, yo en lo personal estoy de acuerdo con el cierre total de los locales para ayudar a prevenir esta pandemia.

¿Qué medidas hubieras tomado tu en lo personal para mantener la distancia social y que tu negocio pudiera haber seguido abierto pero cuidando las recomendaciones de distanciamiento social?

R- Pienso que cualquier medida que hubiese tomado no hubiera ayudado por que en mi caso la distancia es imposible, dado que yo tengo que estar cerca de mis clientes para poder proveer un buen servicio.

Ahora, a casi dos meses después de cierres obligatorios y órdenes de quedarse en casa, los peluqueros, estilistas, manicuristas y masajistas se encuentran entre los muchos empresarios de cuidado personal que luchan financieramente y sin mucha o casi nada de ayuda federal porque no llego a los pequeños negocios.

Además preocupa que las preocupaciones sobre el virus puedan tener un impacto duradero en cómo se ganan la vida.

Si usted necesita corte de pelo y quiere hacer una cita para cuando Criss Crooss Cutz ya pueda reabrir sus puertas, pongase en contacto con Cris Cruz al teléfono 303-704-0908 o busquelo en facebook como Criss Crooss Cutz localizado en 12001 E. 33rd. Ave. Unidad Q, en Aurora, CO 80010.

¡Ya vaya apartando su cita!