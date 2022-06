Siguen en victoria…

La Avalancha de Colorado ya tienen rival para la final en donde estará en juego la Stanley Cup, estos son ni mas ni menos que los actuales campeones o mas bien dicho los bicampeones Lightning de Tampa Bay que, estarán buscando hacer el triplete algo que solo equipos históricos en deporte estadunidense lo han logrado como los Lakers, Celtics Yankees o los Green Bay Pakers de los sesentas.

Esto le da mas sabor al caldo en caso de que la Avalancha logre levantar el trofeo de campeones, en sus series en los playoffs fueron muy superiores a sus rivales y en el papel pudiera ser que salgan favoritos ya que en la temporada regular dominaron a Tampa, pero cuando esta en juego un campeonato las cosas son muy distintas y tiene una importancia mayor la experiencia.

Aquí los Lightning son superiores, vienen de ganar once se ries consecutivas entre playoffs y Finales algo que no se veía en la liga desde hacia tiempo además cuentan con un portero que es un huevo duro de roer y esta en ritmo y que fue factor en esta racha histórica.

Por su parte al cierre de esta edición, la Avalancha todavía no se había decidido quien cuidaría el marco ya que el titular de la temporada Pavel Francouz podría regresar después de que una lesión lo dejo fuera de los últimos cinco encuentros donde Darcy Kuemper se hizo cargo, cumplió, pero no demostró dominio como para no dejar huella de quien estaría en las Finales.

Llevándose la victoria del primer juego de la serie, siguen su camino con la esperanza de que llegue el día en que puedan levantar el trofeo de campeones.