Fueron traficados en la ciudad de Jacksonville: y ahora los sobrevivientes comparten su historia después de haber sido forzados al tráfico sexual cuando eran niños.

Apenas adolescentes, las mujeres dicen que las llevaron a un motel en el lado oeste de Jacksonville y lo que sucedió después es algo que nunca olvidarán.

Apenas eran adolescentes cuando fueron arrebatados del lado sur de Jacksonville y forzados al tráfico sexual. A los 12 y 13 años les robaron la inocencia a Tatiana Yoguez y Nicole McCall.

Este es un problema en Jacksonville. Las estadísticas muestran que la ciudad ocupa el tercer lugar en el estado en tráfico de personas.

“Todos tratamos de protegernos unos a otros. Hicimos lo mejor que pudimos”, dijo Tatiana Yoguez mientras estaba parada afuera de un complejo de apartamentos en Jacksonville.

Han pasado 20 años desde que estas dos mujeres se pararon afuera del complejo de apartamentos donde fueron traficadas.

“Mis recuerdos de lo que pasó aquí son muchas drogas. Mucho alcohol y haber sido violada repetidamente”, explicó Yoguez.

Esto no les sucedió en una ciudad más grande o en un estado diferente. T

odo tuvo lugar en Jacksonville en varios lugares de la ciudad.

“No teníamos nuestra ropa, así que incluso si intentáramos salir corriendo de la habitación, estaríamos desnudos”, recordó Nicole McCall.

Para comprender mejor su historia y cómo sucedió todo esto, necesitamos volver a un frío día de enero.

Era el año 2002 y tres amigas, Tatiana, Nicole y Jessica, caminaban a casa después de pasar un rato en el centro comercial ese mismo día.

“Era un vecindario agradable y tranquilo, nunca hubo problemas en el área”, dijo McCall.

Sin embargo, les esperaban problemas cuando tres jóvenes llegaron en un automóvil.

“Decidimos subirnos al auto con ellos”, agregó McCall. “Dijeron que nos llevarían a casa y confiamos en ellos”.

Cuando subieron a ese auto, Tatiana dijo que sus actitudes cambiaron. Los hombres dijeron que no los iban a llevar a casa.

“En ese momento, nos dimos cuenta de que tomamos una mala decisión”, recordó Yoguez. “Todos nos miramos y fue como, ‘¿Qué hacemos ahora?'”.

“Tan pronto como cruzamos la puerta, nos dijo que nos desnudáramos”, explicó Yoguez. “Nos quitó la ropa. Todo lo que teníamos. Nos quitó”.

Después de eso, dicen que los obligaron a tomar pastillas y beber alcohol. Eran sólo niños e indefensos.

“No teníamos opción si queríamos tomarlos o no”, dijo Yoguez. “Fue, ‘Aquí están estas pastillas. Bájalas con alcohol”.

“Fue Hennessy”, agregó McCall. “Recuerdo el olor y el sabor, y también nos dio cocaína. Así que nos obligó a consumir estas drogas”.

A partir de ahí, los hombres comenzaron a entrar en la habitación y se turnaron para violar a las jóvenes. Durante casi un mes, vivieron esta vida y pesadilla.

Le suplicamos que por favor nos dejara ir. Tenemos 12, 13, 14. No lo diremos. Sólo déjanos ir. No tenía empatía. No le importaba”, recordó Yoguez. “Era, ‘No importa. No me importa la edad que tengas. Estás conmigo ahora'”.

Desde moteles hasta clubes de striptease, casas y apartamentos, las jóvenes tenían la esperanza de poder escapar. Pero a medida que pasaban los días, esa esperanza se desvanecía.

“Pensé que íbamos a morir allí. Pensé que nos iba a agotar y matar”, dijo McCall.

Eso fue hasta que un día, cuando uno de los hombres que las observaba se dio cuenta de lo jóvenes que eran y se sintió mal por su situación.

“Tiró la ropa al suelo y simplemente abrió la puerta trasera. Y me dijo: ‘Sal mientras puedas. Esta es tu oportunidad'”, recordó McCall. “Entonces, nos miramos el uno al otro. Aprovechamos esa oportunidad. Les tiramos las camisetas y simplemente salimos corriendo”.

Después de escapar, se reunieron con sus familias. Uno pensaría que su historia tendría un final feliz. Pero, eso no es lo que pasó.

“Los funcionarios no nos trataron tan bien. Nos trataron como fugitivos, fugitivos promiscuos”, dijo Yoguez.

Las niñas dijeron que recibieron pocos recursos o ayuda por lo que habían pasado y fueron enviadas de regreso a la escuela.

“Intenté suicidarme. Cuando regresé a casa, traté de tomar todas las pastillas de mi madre que estaban en su botiquín”, dijo McCall.

Como adultos de 30 años, ahora se están recuperando.

“Mientras estaba en terapia, comencé a aprender más sobre mí mismo y lo que había experimentado. Me di cuenta de que, de hecho, era una víctima del tráfico sexual”, dijo McCall. “Lo compartí con Tatiana y le dije: ‘Caemos en eso. Fuimos víctimas'”.

Esa sanación, ahora en forma de libro que escribieron compartiendo su historia de vida para ayudar a otros.

En cuanto a Jessica, la tercera niña que fue secuestrada y liberada con ellos, fue trágicamente asesinada años después.

Su principal traficante, también fue asesinado después de pasar un tiempo en la cárcel.

Tatiana Yoguez ahora es una defensora de sobrevivientes. Nicole McCall también trabaja con varias organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la trata de personas.

Ambos ayudan con el entrenamiento de las fuerzas del orden.

Este es un ejemplo para que los padres tengan muchisimo cuidado de sus niños y siempre esten al pendiente de ellos y no confiarselos a nadie.