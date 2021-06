Soldado advertido no muere en guerra

Por Pastor Pedro H. Gonzalez

La advertencia del apóstol Pablo a los Gálatas cobra vida hoy con más fuerza que nunca. Es llamativo y preocupante ver el auge de denominaciones, doctrinas e ‘iglesias” que han surgido en los últimos tiempos, y lo más curioso es ver que todos se abrogan el derecho de decir que predican la sana doctrina sin que haya una sola denominación que hasta el momento pueda definir lo que es la sana doctrina.

Conviene entonces preguntarle a la biblia y específicamente permitir que sea el mismo Apóstol de los gentiles, es decir el Apostol Pablo el que responda.

Gálatas 1:6-8 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo., para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema.

Estos tres versículos son columna vertebral de lo que podríamos llamar la sana doctrina, es decir el evangelio que Cristo nos pidió predicar. Notemos cuál es nuestro llamado, de donde proviene. Según el texto nuestro llamado está originado en la gracia, de manera que si no se predica la gracia entonces no estamos siendo fieles al llamado y eso es alejarnos del verdadero evangelio. Muchos de los que leen sabrán que evangelio significa “buenas noticias” y desde luego que no puede haber mejores noticias que las de una deuda que fue pagada y un regalo que nos fue dado.

Las buenas noticias tienen dos componentes que son parte fundamental de lo que tratamos. El Primer componente es gracia y el segundo misericordia. Gracia es cuando te dan algo que no merecías, misericordia es cuando no te dan un castigo que mereces.

Esas son las buenas nuevas,cargadas de gracia y de misericordia.

La biblia nos pide ver a Cristo lleno de gracia y de verdad, lo cual nos da un mensaje claro según el orden en que se nos presenta Cristo, sin la gracia no se puede llegar a la verdad.

Toda doctrina, todo evangelio que no contemple la gracia como su hilo conductor, como su cordón umbilical está alejado de Cristo y se ha convertido en un evangelio perverso, traído por perversores y su destino es ser considerado anatema.

Yo no se lo digo, lo sostiene la escritura, yo solamente lo repito en mis propias palabras.

Es notorio ver como se ha desviado tanto la verdad que se hace separación del evangelio del reino y el evangelio de la gracia cuando en realidad son una misma cosa que el Apostol Pablo cita indistintamente de acuerdo al auditorio al que se dirige, pero no hay distinción alguna, repito, son una misma cosa. Jesús habló del evangelio del Reino, Pablo termina el libro de los hechos predicando el evangelio del reino en una casa alquilada. Lo único que Cristo pidió predicar fue el evangelio del reino; mas sin embargo emplazo al lector para que no me crea sino que con diligencia busque en su biblia si es que Jesús nos pidió predicar algo que no fuera el evangelio del reino, o aun mas, busque si el hablo de algo con mayor insistencia que del reino de Dios. Todas las parábolas que él cita se conocen como las parábolas del reino, todas, y sin embargo hay quienes sin entender, se dedican a predicar evangelios mezclados con doctrinas de demonios y le ponen a sus mensajes un alto contenido de condenación, desconociendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo.

Definitivamente es tiempo de reforma.

Soy el Pastor Pedro H. Gonzalez de la Iglesia Embajada del Reino.

3600 S Clarkson St

Englewood, CO 80113

Tel: 720-218-3890

Horarios de servicio Domingos 12:30:00 pm Busquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Embajada del Reino.

Le esperamos.