Son seleccionados para prestigiosa iniciativa federal

» DOS COLEGIOS COMUNITARIOS

Únicamente dos colegios comunitarios de Colorado se encuentran entre los 10 colegios y universidades de todo el país que recibirán apoyo técnico durante todo el año a través de una nueva iniciativa federal para crear credenciales apilables y reconocidas por la industria que incorporen programas de títulos tradicionales y no crediticios.

El Community College of Aurora y el Colorado Northwestern Community College, seleccionados para recibir asistencia técnica después de obtener un lugar en el altamente competitivo proyecto Pathways to Credentials del Departamento de Educación de EE. UU., que centrarán sus esfuerzos en carreras de seguridad cibernética y carreras de grado.

Las dos universidades, aunque son claramente diferentes en sus ubicaciones geográficas, comparten un interés común para garantizar que su programación de ciberseguridad sea relevante para las necesidades de la industria y para proporcionar títulos, certificados y capacitación industrial que resuenen con los estudiantes adultos que buscan mejorar sus habilidades y avanzar profesionalmente en sus respectivas comunidades.

CCA buscará combinar varios componentes existentes, incluidos cursos basados ​​en competencias y herramientas de evaluación de aprendizaje previo, cursos rápidos sin crédito y otros programas de tecnología de la información, en un conjunto más deliberado y coherente de credenciales apilables en ciberseguridad.

“Estamos encantados de haber sido elegidos como uno de los únicos 10 equipos en el país para participar en este proyecto altamente competitivo”, dijo Janel Highfill, líder del equipo y vicepresidente asociado de fuerza laboral, asociaciones y desarrollo de recursos de CCA. “Esperamos que para el próximo año, habremos rediseñado nuestro programa para garantizar mejor que nuestros estudiantes estén listos para trabajos bien remunerados en seguridad cibernética”.

Para CNCC, la tarea principal será obtener las mejores prácticas y estrategias para apoyar un fuerte lanzamiento de un nuevo programa de grado asociado de seguridad cibernética e informar las prioridades para los próximos pasos posteriores.

“Cuando el fiscal general de Colorado financió el desarrollo de un programa de seguridad cibernética en CNCC, sabíamos que necesitábamos diseñar una oferta ejemplar para cumplir con las expectativas de excelencia y abordar la creciente necesidad en nuestras comunidades dependientes de la industria de extracción de capacitación en alta tecnología, ubicación- industrias neutrales ”, Sasha Nelson, directora de capacitación laboral y programación comunitaria del CNCC. “Esta oportunidad nos brinda acceso a algunos de los mejores entrenadores, expertos y recursos de la nación. Como resultado, estamos mejor posicionados para desarrollar un programa de ciberseguridad altamente competitivo “.

Dirigido por la organización sin fines de lucro Center for Occupational Research and Development y la organización socia Social Policy Research Associates, Pathways to Credentials proporcionará servicios de asistencia técnica sin costo a las universidades participantes de mayo a julio de 2021. Las universidades recibirán capacitación individual pero también se beneficiarán de interacciones con toda la cohorte, proporcionando un grupo de pares con el que intercambiar ideas y soluciones.

Las universidades participantes se beneficiarán de:

• Entrenamiento mensual de un entrenador dedicado, apoyo específico de expertos en la materia adicionales para abordar desafíos locales, seminarios web y una comunidad en línea para compartir recursos y mejores prácticas.

• Una colección curada de herramientas y tutoriales diseñados para abordar las necesidades de desarrollo profesional de los miembros del equipo de cohorte.

• Un programa del Instituto de Asistencia Técnica de dos días para aprender de las universidades líderes y expertos nacionales.

La propuesta ganadora ofrece una oportunidad para que CCA y CNCC desarrollen una relación de trabajo ya sólida.

“CNCC está iniciando activamente asociaciones significativas en todo el sistema de Colorado Community College para aprovechar de manera innovadora el poder de nuestras 13 universidades”, dijo el presidente de CNCC, Ron Granger. “Creemos que ofrecemos programas más sólidos cuando trabajamos juntos y estoy encantado de unirme a CCA para aceptar esta prestigiosa oportunidad”.

La presidenta de CCA, Betsy Oudenhoven, dijo: “El trabajo propuesto por el equipo de desarrollo de programas de ciberseguridad de CCA y CNCC ejemplifica el tipo de innovación que ayuda a que nuestras comunidades de Colorado sean tan grandiosas”.