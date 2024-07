Sorprendidos entregando tarjetas de registro de votantes a extranjeros ilegales

Las oficinas de asistencia social y otras agencias en 49 estados han sido sorprendidas entregando formularios de registro de votantes a extranjeros ilegales sin exigir identificación o prueba de ciudadanía, mientras los demócratas se movilizan para convertir la frontera abierta de Biden en un arma a tiempo para las elecciones de noviembre.

Todos los estados, con excepción de Arizona, que recientemente aprobó una ley que prohíbe esta práctica en los formularios estatales, se han visto expuestos a otorgar a extranjeros ilegales que solicitan beneficios de asistencia social, licencias de conducir o, en algunos casos, boletas por correo, formularios de registro de votantes sin exigir prueba de ciudadanía.

Absurdamente, actualmente no existe ningún requisito en los formularios de votación federales para proporcionar prueba de ciudadanía estadounidense .

New York Post informa : Millones de inmigrantes con permiso humanitario, estatus de refugiado o asilo son elegibles para beneficios que los llevarían a las oficinas donde se realiza el registro de votantes.

La Ley de Registro Nacional de Votantes (NVRA) de 1993 ordenó a los estados registrar a los votantes en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y en las agencias donde los estadounidenses solicitan beneficios públicos, y la ley federal exige que esas oficinas entreguen los formularios de registro junto con el papeles de solicitud.

Si un solicitante da fe de que es ciudadano estadounidense, eso se considera válido a primera vista y la persona está registrada para votar.

El Comité de Administración de la Cámara de Representantes aprobó el mes pasado la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE, por sus siglas en inglés) para exigir que los estados reciban prueba de ciudadanía cuando alguien se registra para votar por correo, en un DMV o en la oficina de una agencia de asistencia social.

“Mientras Biden y los demócratas progresistas radicales dan a ISIS y a los criminales una aplicación para literalmente programar su entrada ilegal, los republicanos deben luchar contra cualquier posibilidad de registro ilegal de votantes hasta que podamos deportar en masa”, dijo el representante Chip Roy (republicano por Texas), quien presentó la medida, dijo a The Post.

“Dado que el presidente Biden ha dado la bienvenida a millones de extranjeros ilegales a través de nuestras fronteras, incluidos sindicatos criminales sofisticados y adversarios extranjeros, corresponde al Congreso implementar mayores medidas de cumplimiento que aseguren el proceso de registro de votantes y garanticen que solo los ciudadanos estadounidenses decidan el resultado de las elecciones estadounidenses. ”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson (R-La.), en un comunicado tras su aprobación.

“Es innegable que la estructura actual hace posible que los inmigrantes ilegales y los no ciudadanos voten, y el pueblo estadounidense no tiene forma de saber cuán extendido puede estar el problema”, dijo Ryan Walker, vicepresidente ejecutivo de la conservadora Heritage Foundation. grupo Heritage Action, dijo a The Post.

“La Ley SAVE pone fin a todas estas cuestiones y da a los estadounidenses la confianza de que nuestras elecciones se deciden en condiciones más equitativas”, dijo Walker.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes aún no han programado una votación en el pleno para la medida, aunque una fuente de Hill sugirió a The Post que podría realizarse antes del receso de agosto.

El Centro Legal de Campaña, de tendencia izquierdista, se ha opuesto a la Ley SAVE por considerarla una medida “vergonzosa” que “socavará la confianza en el proceso electoral”, desestimando las preocupaciones sobre el voto de no ciudadanos y declarando que no ha tenido lugar “en ningún nivel significativo”.

“Es una mentira que están vendiendo, para beneficio personal y político, líderes que deberían saberlo mejor”, dijo el director ejecutivo del Campaign Legal Center, Adav Noti, en una declaración mientras el Comité de Administración de la Cámara se preparaba para considerar la Ley SAVE.

“Proyectos de ley vergonzosos como la Ley de Salvaguardia de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE) a menudo resultan en que a los ciudadanos estadounidenses elegibles se les impida incorrectamente votar o se les obligue a superar obstáculos adicionales para ejercer su libertad de votar. Campaign Legal Center se opone a este proyecto de ley”, agregó Noti.

Pero los procesamientos federales , las investigaciones estatales y las auditorías han demostrado en los últimos años que se están registrando miles de no ciudadanos .

En Georgia, uno de los varios estados en disputa que le dieron a Biden su victoria en las elecciones de 2020, grupos de votantes de izquierda demandaron al Secretario de Estado Brad Raffensperger a principios de este año por intentar implementar métodos de verificación de ciudadanía.

Desde entonces, cientos de no estadounidenses han sido capturados después de emitir su voto en contiendas que iban desde las locales hasta las presidenciales, y posteriormente fueron eliminados de las listas de votantes.

Hans von Spakovsky, ex miembro de la Comisión Federal Electoral (FEC) y gerente de la Iniciativa de Reforma de la Ley Electoral en la Heritage Foundation, presentó muchos de estos ejemplos en testimonio ante el comité de la Cámara antes de la aprobación de la Ley SAVE por parte del panel el 23 de mayo.

“Es un problema real, no imaginario”, dijo von Spakovsky al Post.