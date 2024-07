Terrell Davis, “en shock” después de que lo esposaran en un vuelo de United Airlines

Los Agentes del FBI detuvieron al corredor del Salón de la Fama de los Denver Broncos, Terrell Davis, durante el fin de semana después de un incidente durante un vuelo de United Airlines desde Denver al aeropuerto John Wayne en el condado de Orange, California.

Davis explicó la situación en las redes sociales después de su liberación y dijo que estaba “atónito” por lo sucedido. Dijo que le dio un golpecito en el brazo a una azafata para que le ayudara con una petición de su hijo, que estaba sentado a su lado, y que la azafata actuó de una manera que Davis calificó de “grosera”. Un comunicado emitido por la oficina del FBI en Los Ángeles no identificó a Davis por su nombre, pero dijo que sus agentes y la policía local en el condado de Orange “respondieron a un informe sobre un incidente ocurrido a bordo de un vuelo que requería más investigación”. El comunicado dijo que la persona detenida “cooperó con las autoridades y fue liberada para continuar su viaje”.

Davis dijo que estaba “en shock por los acontecimientos traumáticos”. Dijo que viajaba con su esposa, dos hijos y una hija.

“Durante el servicio de bebidas, mi hijo pidió cortésmente una taza de hielo. La azafata no escuchó o ignoró su pedido y continuó pasando nuestra fila. Con calma me estiré detrás de mí y le golpeé ligeramente el brazo para llamar su atención y volver a preguntar. por una taza de hielo para mi hijo”, escribió Davis en la publicación en las redes sociales. Davis dijo que justo después de golpear a la azafata en el brazo, el hombre gritó: “No me pegues” y se trasladó a otra parte del avión. Davis dijo que la azafata fue “increíblemente grosera y descaradamente equivocada al acusarme de haberlo golpeado” y que no interactuó con la azafata durante el resto del vuelo.

Davis dijo que el capitán pidió a todos que permanecieran sentados antes de que se les permitiera desembarcar y fue entonces cuando los agentes de la ley abordaron, esposaron a Davis y lo escoltaron sin dar una razón.

Dijo que, mientras era interrogado en el aeropuerto, los agentes del FBI le dijeron que coincidían en que la azafata hizo una acusación inexacta, se disculparon y luego lo liberaron.

Davis dijo que está “humillado, avergonzado, impotente y enojado”. “Me niego a quedarme impasible sin hablar sobre esta repugnante muestra de injusticia y trato deplorable por parte de United Airlines”, dijo Davis, señalando que su equipo legal se estaba acercando a la aerolínea.

“Exijo una investigación exhaustiva y adecuada sobre la azafata que mintió descaradamente y me causó daño indebido a mí y a mi familia”, dijo.

Un abogado de Davis, que señaló que era probable que se iniciara un litigio por el asunto, dijo que el FBI interrogó a otros pasajeros y miembros de la tripulación de United antes de disculparse y dejar ir a Davis.

En su publicación, Davis dijo que fue una experiencia traumática para su esposa e hijos que “no se puede deshacer”.

Davis se convirtió en empresario después de retirarse de la NFL en 2001. Es socio de la firma financiera Alpha 1. Darrin Duber-Smith, profesor titular de marketing de la Universidad Estatal Metropolitana de Denver, dijo que “realmente no ve ningún impacto a largo plazo en Terrell o en lo que está haciendo”.

“Ha pasado mucho tiempo en la cultura, así que ya sabes, él no es una estrella actual. Tiene un negocio. No es exactamente muy conocido, no es un negocio de consumo”, dijo Duber Smith. “Él no tiene una empresa de bienes de consumo, por lo que no tiene que preocuparse de que lo arrojen de los estantes ni nada por el estilo.

Está muy claro que realmente él fue la víctima de todo este asunto”. Pero United Airlines tiene que hacer las paces, afirmó Duber-Smith.

“Creo que en este momento la cuestión de la reputación es más una cuestión unida que cualquier cosa que Terrell Davis realmente tenga aquí”, dijo Duber- Smith. “United ha hecho lo correcto hasta ahora. Pero tendrán que negociar con TD, ver qué quiere, porque, ya sabes, ser detenido es algo que nunca olvidas. Es un punto bajo en tu vida. ”

“Claramente este no es el tipo de experiencia de viaje que nos esforzamos por ofrecer, y nos hemos comunicado con el equipo del señor Davis para disculparnos”, dijo United Airlines en un comunicado a CBS Colorado. “Hemos retirado del servicio a la azafata mientras revisamos de cerca este asunto”.

Davis firmó con los Broncos como agente libre no reclutado a mediados de la década de 1990 y se retiró debido a lesiones siete temporadas después. Está en el Anillo de la Fama de los Broncos y en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

En 1998, fue nombrado MVP del Super Bowl XXXII.

Ese año, tuvo una temporada de 2,000 yardas terrestres, algo que muy pocos corredores han logrado.