Tina Peters, critica investigación de la Secretaria del Estado, Jena Griswold durante su comparecencia en el simposio

El principal funcionario electoral de Colorado culpa directamente al secretario del condado de Mesa por violar las contraseñas de los equipos de votación.

A medida que la investigación sobre la oficina de la secretaria del condado de Mesa, Tina Peters, se intensificaba el martes, el funcionario republicano apareció en una conferencia de “seguridad cibernética” organizada por “MyPillow Guy”, donde defendió afirmaciones infundadas sobre fraude en las elecciones presidenciales de 2020.

La secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, culpó directamente a los funcionarios del condado de Mesa por la liberación de las contraseñas del sistema electoral la semana pasada en Internet, diciendo que la violación podría haber permitido que alguien acceda a la configuración del equipo de votación del condado, todo lo cual ahora puede tener que hacerlo. ser descertificado.

“Puedo decir en este momento que el condado de Mesa parece haber permitido esta brecha en la seguridad electoral”, dijo Griswold, un demócrata, a The Colorado Sun durante una entrevista el martes.

La oficina de Griswold está investigando la situación. Cree que las imágenes que contienen las contraseñas que se publicaron en línea se tomaron durante una actualización de los sistemas de “compilación confiable” del equipo electoral de Dominion Voting Systems que se completó a fines de mayo. La oficina del fiscal de distrito del condado de Mesa ha iniciado una investigación criminal paralela sobre la filtración.

En el centro del caso está la secretaria del condado de Mesa, Tina Peters, una republicana que, mientras la investigación de su oficina se intensificaba el martes, apareció en un “simposio cibernético” organizado por el director ejecutivo de MyPillow, Mike Lindell, quien continuó haciendo afirmaciones infundadas sobre fraude en el Elecciones presidenciales de 2020.

(No ha habido evidencia de fraude generalizado que hubiera cambiado el resultado de las elecciones a nivel estatal o nacional).

“Estoy siendo perseguida”, dijo Peters el martes por la noche durante la conferencia en Sioux Falls, Dakota del Sur, donde acusó a Griswold de “asaltar” su oficina.

Peters también hizo acusaciones infundadas de que Griswold y el gobernador Jared Polis están tratando de “apoderarse de mi oficina y controlar la forma en que votamos”.

Las contraseñas filtradas son específicas del condado de Mesa. Los funcionarios estatales no creen que otros condados se hayan visto afectados por la violación. Dado que la infracción no ocurrió durante una elección, los funcionarios estatales también confían en que no afectó ni afectará ninguna contienda pasada o futura.

La actualización de compilación confiable de la que las autoridades creen que se filtraron las contraseñas es similar a una actualización que alguien ejecutaría en su teléfono inteligente o computadora.

Pero debido a que tiene que ver con los equipos electorales, dice existen estrictos protocolos de seguridad.

La Oficina del Secretario de Estado de Colorado envía un representante a cada condado para ejecutar la actualización con representantes de Dominion, el proveedor de equipos de votación. Los representantes del condado pueden observar.

Una persona familiarizada con el asunto que solicitó el anonimato porque no se le permite discutir los detalles de una investigación en curso, dijo que el condado de Mesa tenía tres representantes en la actualización de construcción confiable.

Griswold dijo que confía en que la filtración no provino de su oficina, por lo que cree que el condado de Mesa es el culpable.

“Lo que puedo decir es que no creemos que haya alguien en mi oficina”, dijo Griswold. “Y tenemos muchas razones detrás de eso”.

Ella dijo que Peters era responsable de realizar verificaciones de antecedentes de los representantes que trajo a la actualización. “Ese es un requisito de las reglas electorales”, dijo.

Las contraseñas fueron publicadas en un blog de extrema derecha y compartidas, dijo Griswold, en las redes sociales por un hombre vinculado a la conspiración de QAnon.

Griswold dijo que Peters no está cooperando con la investigación. “Peters no ha respondido a ningún pedido o llamada de nuestra oficina”, dijo.

La violación también está siendo investigada penalmente por los fiscales de Western Slope.

“Puedo confirmar que hemos recibido información de que puede haber actos delictivos relacionados con la investigación de SoS y he asignado a un investigador para que lo investigue”, dijo Dan Rubinstein, fiscal de distrito del condado de Mesa, a The Colorado Sun en un correo electrónico. “Estamos llevando a cabo una investigación independiente, pero paralela a la del SoS”.

Rubinstein dijo que no podía comentar sobre quién estaba bajo investigación porque la investigación está en curso.

La Asociación de Secretarios del Condado de Colorado emitió un comunicado el lunes por la noche apoyando la investigación de Griswold. “Tomamos en serio cualquier información creíble que cuestione la integridad de la conducción de nuestras elecciones”, dijo Matt Crane, director ejecutivo del grupo. “Ofrecemos todo nuestro apoyo a esta investigación y esperamos que una investigación exhaustiva proporcione respuestas claras a las preocupaciones planteadas por la oficina del Secretario de Estado”.

La Oficina del Secretario de Estado de Colorado podría decidir retirar la certificación de todo el equipo electoral en el condado de Mesa como resultado de la filtración. Eso les daría a los funcionarios electorales locales unas pocas semanas para adquirir nuevos equipos antes de las elecciones del 2 de noviembre, que incluyen contiendas municipales y de la junta escolar y pueden incluir iniciativas de votación en todo el estado. Si no pueden obtener el nuevo equipo a tiempo, es posible que el condado tenga que contar las boletas a mano.