Por Pastor Pedro H Gonzalez

Le damos el más caluroso y respetoso saludo a cada lector, es mi deseo sincero que haya salud, gozo y paz en su vida y en la de cada uno de los miembros de su familia.

Hoy nuestro mensaje esta dirigido a todo aquel que ha sido retado por las circunstancias que son por todos conocidas. Se con claridad que en la vida de cada ser humano en el planeta, esta situación en desarrollo les ha cambiado muchas cosas, que sin duda ninguna, no hay un solo ser humano que pueda decir que en el último mes no ha cambiado.

Lo que todos esperamos es haber cambiado para bien, que la crisis no nos haya pasado desapercibida o que salgamos de ella siendo peor de lo que éramos cuando entramos a ella. El cambio es la constante, si hay algo que no cambia es la verdad de que todo cambia, y el ser humano esta sujeto a eso en tanto que este vivo y aun después de morir aun su materia seguirá en esa constante.

Todo modelo de vida esta siendo impactado por esta situación, y cada modelo de negocios también; lo importante es que Dios nos ha dado junto con la invariable realidad del cambio, una extraordinaria capacidad de adaptación y de reinventarse en la medida en que las circunstancias nos lo requieran.

Hay un libro que aunque no he leído, su solo titulo me hace entender algo, se llama: “lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá” creo que la autora es una mujer pero lo que realmente me interesa resaltar es que estoy totalmente de acuerdo en que como seres en constante cambio y crecimiento no podemos desconocer que nuestro momento actual es producto de una serie de situaciones que se dieron en nuestro pasado, como sociedad y como individuos.

Tampoco podemos desconocer que sin activar nuestro entendimiento no podremos gozar de esa capacidad de adaptación y de reingeniería si se quiere. Nada es estático, ¿porque debería serlo nuestro entendimiento? corremos un grave riesgo de estancamiento cuando nos cerramos en conceptos aprendidos y no damos espacio en nuestra mente para saber que hay siempre mejores maneras de hacer las cosas.

Alguien dijo por ahí que todos los caminos conducen a Roma y yo quisiera añadir que siendo eso cierto también es cierto que no todos los caminos son iguales y que no todos están construidos; sin desconocer que eso es para llegar a Roma ya que el único camino para llegar a Dios es Cristo Jesús nuestro Señor.

Pero volviendo al punto que nos ocupa hoy, ya sea usted un estudiante, una ama de casa, un empresario, un Pastor, un padre de familia o lo que sea su papel (en algunos casos múltiple) en la sociedad, quiero decirle que ha llegado el tiempo de hacerlo de manera distinta.

Este espacio que se nos ha abierto para meditar y para estar de puertas para adentro, nos ha hecho ver también que podemos más.

Nuestras habilidades, nuestra paciencia, nuestra flexibilidad de pensamiento y entendimiento están siendo retadas, en algunos casos a su mas extremo limite, pero nada nos dará Dios que no podamos manejar, que no podamos alcanzar, así opera El en su sabiduría, de manera que podemos decir confiadamente todo lo puedo.

Le invito a que salga de su línea de comodidad y se permita pensar de una manera distinta, más agresiva, más llena del poder que Dios nos ha dado en el Espíritu Santo, le invito a que no se quede en la zona del temor, del estancamiento, de la pasividad y a que se piense a si mismo como el águila que estando en la comodidad del nido sabe que le ha llegado su tiempo para volar y alanzar sus propias alturas.

Mi amado lector, la comodidad es buena pero llega un punto en el que se vuelve nuestro enemigo. Lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá. ¿A donde quiere llegar, como se sueña a si mismo, como se visualiza en un breve tiempo, en cinco años, en diez? ¿Qué cambios debe hacer para llegar hasta allá? ¿Que debe dejar a ras, que debe sacrificar?

El objetivo es que entendamos que si deseamos tener algo nuevo, debemos empezar por hacer algo nuevo, que nada cambia si usted no cambia. Que no podemos resistirnos al cambio y muy por el contrario debemos provocarlo. Ese es el pensamiento de un ganador, así nos diseño Dios, esta en nuestra naturaleza así los ateos le quieran poner nombres científicos y aun negarlo, pero ese es el diseño de Dios.

Cambie de ambientes, de lugares, de hábitos, de aspiraciones, cambie, que cuando usted cambie notara que el mundo a su alrededor empezara a cambiar.

Sobre todo sea usted el cambio que desea ver.

Soy el Pastor Pedro H. Gonzalez de la Iglesia Embajada del Reino.

3600 S Clarkson St

Englewood, CO 80113

Horarios de servicio Domingos 12:30 pm Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Embajada del Reino.

Le esperamos.