Trabajos remotos siguen teniendo una gran demanda

No cabe duda de que los trabajos remotos continúan teniendo una gran demanda.

Los trabajadores están ansiosos por trabajos remotos, pero incluso los trabajos remotos tienen el requisito de estar en una determinada ciudad o estado.

La junta de trabajos remotos y flexibles FlexJobs descubrió que el 95% de los trabajos remotos requieren que los trabajadores estén vinculados a una ubicación geográfica específica.

La compaña FlexJobs Corp. clasificó los 50 estados y el Distrito de Columbia según la competencia que había por trabajos remotos, con vacantes de trabajo remoto en la base de datos de FlexJobs en comparación con los buscadores de trabajo en cada estado.

Cabe recalcar que “En general, hemos visto un aumento constante en la disponibilidad de trabajos remotos en todas las regiones geográficas de los Estados Unidos, así como un aumento en la variedad de títulos de trabajo y contratación de industrias”, dijo Sara Sutton, fundadora y directora ejecutiva de FlexJobs, en un comunicado de prensa dando a conocer los hallazgos.

Agrego que “De hecho, la cantidad de publicaciones de trabajos remotos en la base de datos FlexJobs aumentó un 12 por ciento de 2020 a 2021. No solo aumentan los trabajos remotos que tienen un requisito geográfico, sino también los trabajos remotos altamente codiciados que se pueden realizar desde cualquier lugar. ubicación, todo lo cual es una gran noticia para quienes buscan trabajo”.

El pequeño estado de Rhode Island encabeza la lista de la mayoría de los trabajos remotos en comparación con los solicitantes de empleo, lo que significa que tiene la menor competencia, seguido de Washington, D.C. y Delaware. Dakota del Norte y Maine completaron los cinco primeros.

Hawái ocupó el último lugar, con Alaska, Texas, Florida y desde luego nuestro hermoso Colorado entre los cinco últimos. Para ver la lista completa vaya hasta el final de esta nota para ver la lista completa de la clasificación de los estados.

Las oportunidades de trabajo remoto continúan creciendo en todo el país, según una variedad de fuentes diferentes. La plataforma de nómina y beneficios Gusto descubrió que desde mediados de 2021, los trabajos de trabajo remoto han aumentado del 2,4% al 7% de los trabajadores en su plataforma.

Mientras tanto, el 60% de todas las empresas que estudió Gusto tenían al menos un trabajador que vivía a 100 millas de distancia o más, un aumento del 50% en julio de 2021.

Mientras tanto, cada estado experimentó un crecimiento significativo en la cantidad de trabajos remotos, según Gusto. La participación de trabajo remoto de Dakota del Norte como porcentaje de su fuerza laboral general creció del 4% al 10% durante el último año, un aumento del 135%.

Arizona también vio crecer los trabajos desde el hogar del 1% de la fuerza laboral total al 2%, más del doble incluso si el número absoluto sigue siendo bajo. Wyoming tuvo el aumento anual más bajo con un 9%, pero su fuerza laboral general creció a un 9% remoto, frente al 8% del año pasado.

La economista de Gusto, Liz Wilke, dijo que no había un patrón específico para los aumentos por estado, pero está claro que la tendencia en el crecimiento del trabajo remoto aún no ha alcanzado su punto máximo, aunque el tiempo dirá hasta dónde llega.

“No hay nada en los datos que sugiera que esta tendencia se está desacelerando materialmente”, dijo Wilke. “Muchas empresas no han descubierto cómo respaldar este tipo de entornos de trabajo. Podrán adaptarse más y eso influirá en cómo se desarrolla esta tendencia”.

La batalla por el papel de la oficina continúa a medida que las grandes empresas retrasan sus planes de regreso a la oficina.

El gigante tecnológico Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) retrasó su propio plan para que los trabajadores regresen a la oficina tres días a la semana a partir del 23 de mayo, señalando un resurgimiento de los casos de covid-19, según Bloomberg.

El CEO de Tesla Inc., Elon Musk, también dejó en claro cómo se siente acerca del trabajo remoto en correos electrónicos enviados al personal el 31 de mayo, afirmando que todos en Tesla (Nasdaq: TSLA) deben pasar un “mínimo” de 40 horas por semana en la oficina, y esa oficina debe estar donde se encuentran los colegas, “no una pseudo oficina remota”, según los correos electrónicos obtenidos por el sitio de noticias de autos eléctricos, Electrek.

Alrededor del 66 % de los gerentes senior dijeron que quieren que sus equipos trabajen en el sitio a tiempo completo cuando terminen las restricciones relacionadas con la pandemia de Covid-19, según una encuesta de 2300 gerentes senior realizada por la firma de talentos Robert Half International Inc. Y solo uno de cada tres de esos gerentes senior los gerentes admiten horarios híbridos a largo plazo.

Alrededor del 50% de los empleados que trabajan de forma remota buscarían un nuevo trabajo si tuvieran que venir a la oficina a tiempo completo, según una encuesta separada de Robert Half de 1,000 profesionales.

Aquí está la lista completa de estados clasificados por competencia de trabajo remoto (clasificados de menor a mayor proporción de trabajos remotos a solicitantes de empleo):

Rhode Island, 2. Washington, D.C., 3. Delaware, 4. Dakota del Norte, 5. Maine, 6.Vermont, 7. Dakota del Sur, 8. Nuevo Hampshire, 9. Virginia Occidental, 10.Nebraska, 11. Wyoming, 12.Utah, 13. Conneticut, 14. Kentucky, 15.Massachusetts, 16. Misisipi 17. Idaho, 18. Arkansas, 19. Oregon, 20. Minnesota, 21. South Carolina, 22. Kansas, 23. Nevada, 24. Arizona, 25. Illinois, 26. Iowa, 27. Washington, 28. New Mexico, 29. Montana, 30. Indiana, 31. North Carolina, 32. Wisconsin, 33. New York, 34. Oklahoma, 35. Tennessee, 36. Georgia, 37. Alabama, 38. Missouri, 39. New Jersey, 40. Maryland, 41. Louisiana, 42. Ohio, 43. Michigan, 44. Pennsylvania, 45. California, 46. Virginia, 47. Colorado, 48. Florida, 49. Texas y el número 50 que es Alaska.