Un poder desconocido

Por Pastor Pedro H Gonzalez

Efesios 3:20-21 Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesus por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amen.

Empecemos por decir que Dios es por sobre todas las cosas, antes que todas las cosas y será después de todas las cosas, que Él es el Rey absoluto de la creación y que nada ni nadie se le compara; como tal es merecedor de toda la gloria y de toda la honra, celoso de su gloria como solo puede serlo el único y verdadero Dios.

Con eso dicho podremos entender en mayor profundidad el texto que hoy nos ocupa. Se nos habla de alguien (aquel) que es poderoso y no solo en el plano de nuestro entendimiento humano o terrenal, nos dice que puede hacer todas las cosas más allá de lo que pedimos, mucho más allá de lo que entendemos.

Imagine tener acceso a esa clase de poder, imagine por un momento que usted puede operar en ese tipo de capacidad, haciendo todo más allá de lo que las personas puedan entender o imaginar. Poderoso no? Lo invito a que lea de nuevo los dos versículos con los que empezamos el escrito de hoy. Bueno si en verdad lo hizo, si leyó entonces se dio cuenta que ese poder actúa en nosotros, es decir está en usted y en mi, pero no solo está ahí sino que está para ser usado, y una vez que sea usado se va a producir aquello que Dios desea, es decir Él será glorificado.

El texto nos habla de aquel, quien es aquel a que se refiere? Si, ya sabemos que es Dios, que es Cristo (el poder que actúa en nosotros) pero esto es mucho más profundo que simplemente decir que está hablando de Dios, note que aquel de quien habla el texto dice que es poderoso para hacer, y mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos y nos dice que a Él sea la gloria.

Para que aquél reciba la gloria se va a mostrar como el que es poderoso, lo puede notar? No hay gloria para aquel si no se descubre como el que es poderoso y eso pasa cuando le damos rienda suelta al poder que actúa en nosotros.

Todos los hijos de Dios somos portadores de ese poder y el poder es para usarlo, todos somos capaces de hacer mucho más abundantemente de lo pedimos o entendemos pero no nos atrevemos porque no creemos. No importa lo que pidamos, Él lo hará más grande, no importa lo que entendamos, él lo hará más abundantemente. Pero sí que importa lo que creamos porque solo así el poder que llevamos dentro será desatado y se producirá lo que no entendemos, lo que excede toda pe􀀰ción, lo que nos va a sorprender de tal manera que no tendremos más remedio que darle a Él toda la gloria en la iglesia en Cristo Jesus.

Ciertamente Dios es poderoso pero necesita un material para hacer, para producir las cosas de la manera como él puede producirlas o hacerlas y ese material se llama Fe, ya que sin ella es imposible agradar a Dios pero una vez que tenemos la fe como material todas las cosas serán posibles y serán posibles en abundancia, y lo sabemos porque fiel es el que prometió y Él ha dicho que al que cree todo le es posible.

Su fe en manos de Dios es material para fabricar todo aquello que no puede entender o que aun no sabe como pedir, porque usted y yo aunque pidamos en grande siempre nos quedaremos cortos, El tiene mas para darnos que nosotros para pedirle, El es el Dios de la abundancia, el es Dios que nos sorprende con abundancia, de forma abundante, El es Dios que nos lleva de gloria en gloria, Él es el Dios de los imposibles, lo que para nosotros es imposible para Dios si es posible.

No tenía miedo de pedir, no tenga miedo de soñar, de imaginar, atrévase solo a creer y luego hable de lo que mediante su fe usted puede ver, recuerde que el comando está ahí, en la biblia, y dice “Creí por lo cual hable” hable, que su fe habla.

oy el Pastor Pedro H. Gonzalez de la Iglesia Embajada del Reino.

3600 S Clarkson St

Englewood, CO 80113.

Tel: 720-218-3890

Horarios de servicio Domingos 11:00 pm Busquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Embajada del Reino.

Le esperamos.