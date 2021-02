Vacunas: Frustración por la falta de citas

A partir del lunes, el estado de Colorado empezará a vacunar a maestros, personal considerado esencial y personas de edad avanzada de alrededor de 65 años, pero existe frustración en los residentes de edad avanzada que todavía están tratando de obtener una cita y de los trabajadores esenciales que se preguntan cuándo les llegará su turno.

De acuerdo al anuncio del gobernador Jared Polis, hecho el viernes, dijo que el personal “orientado a los estudiantes” en las escuelas, los trabajadores de cuidado infantil y las personas entre 65 y 69 años serían elegibles para recibir la vacuna a partir del lunes 8 de febrero.

Pero cabe mencionar que menos del 40% de la población de 70 años había recibido la primera inyección cuando Polis anunció que el estado pasaría a la siguiente categoría, y era al menos la segunda vez que trabajadores esenciales como conductores de autobuses, carteros, empleados de supermercados. y los trabajadores de salud pública fueron eliminados en prioridad.

Cabe destacar que Polis ha defendido su decisión y ha argumentado que el poner a las personas de edad avanzada en primer lugar es la forma más rápida de salir de esta situación de la pandemia, porque el riesgo de hospitalización o muerte aumenta con la edad. Agrego que, protegerlos significa que la economía puede reabrirse, porque los hospitales probablemente no se verán abrumados si una gran ola de casos afecta a personas jóvenes y de mediana edad, dijo. “Simplemente no habrá suficientes personas de 70 años o más para usar todas las vacunas” que estarán disponibles después del 8 de febrero, dijo Polis durante la conferencia de prensa del lunes. “Iremos tan rápido como podamos”.

Cabe destacar que algunos investigadores han contrarrestado esta estrategia y dicen que la ampliación prematura de la elegibilidad en realidad podría perjudicar los esfuerzos del estado para proteger a los más vulnerables.

Sabemos que las dosis son escasas, y que el recibir una vacuna depende mucho de el poder y saber navegar por un proceso de registro en internet que funciona en contra de las personas que tienen limitaciones del idioma y que no hablan inglés o que tienen bajos niveles de alfabetización, dijo Nancy Berlinger, investigadora del Hastings Center, una institución de investigación en bioética. Esto significa que las personas que más necesitan protección, especialmente aquellas que viven en viviendas hacinadas con trabajadores de primera línea, son las menos propensas a obtenerla, dijo. “Por defecto, va a las personas más saludables”, dijo.

Las citas aún son difíciles de encontrar Bob Cogswell, de 70 años, dijo que le preocupa que ampliar la elegibilidad para las personas de más de 60 años significará esperas aún más largas para su grupo de edad. Dijo que para concertar una cita, visitó el portal en línea de Banner Health tres veces al día del 6 al 22 de enero. Cuando su suerte finalmente cambió, él y su esposa tuvieron que vacunarse en diferentes días en diferentes ciudades cerca de su casa en la pequeña ciudad de Johnstown. “¿Por qué poner más gente en la carretera cuando la carretera no es lo suficientemente grande para soportar lo que tienes ahora?” dijo.

El general de brigada de la Guardia Nacional de Colorado, Scott Sherman, quien lidera la campaña de vacunación de Colorado, dijo esta semana que el estado continuará enfocándose en las personas mayores de 70 años, y aproximadamente la mitad de las personas de más de 60 años tendrán que esperar su vacuna hasta marzo. Sin embargo, no especificó cómo el estado garantizaría que los proveedores lleguen primero a las personas mayores, y el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado tampoco respondió directamente a las preguntas.

El gobernador Jared Polis dijo el viernes que el abrir un nuevo grupo evitará retrasar la distribución y que “las personas que realmente lo querían” habrán tenido su primera oportunidad para cuando los maestros y las personas de edad avanzada más jóvenes sean elegibles. Los “rezagados” pueden continuar registrándose y vacunándose, y en febrero habrá suficientes dosis disponibles para todas las personas de edad avanzada de 70 años y más, dijo, sin explicar cómo el estado se aseguraría de eso. “La conseguirás”, dijo Polis el lunes. “Tendrá la oportunidad en las próximas semanas de conseguirla en un lugar que sea más conveniente para usted”.

Quién recibe la vacuna primero no necesariamente refleja quién la quiere más, porque las personas que no tienen acceso a Internet o el tiempo para hacer muchas llamadas telefónicas tienen menos probabilidades de navegar con éxito el sistema de registro, dijo el Dr. Matt Wynia, director del Centro de Bioética y Humanidades del campus Anschutz de la Universidad de Colorado. Agrego que también es menos probable que tengan un automóvil para conducir a un evento masivo y es posible también que no tengan un médico de atención primaria al que acudir, dijo. “Las personas a las que es más fácil llegar tienden a ser las primeras en vacunarse”, dijo. “Eso creará algunas disparidades tempranas dentro de cada nivel”.

Las personas de color tienen más probabilidades de enfrentar barreras para vacunarse, y los datos estatales muestran que los habitantes del estado de Colorado de personas de color y latinos están sobrepresentados entre los que recibieron la vacuna en comparación con su porcentaje de la población en general.

Sin embargo, es más probable que la población de 70 años o más de Colorado sea blanca que los grupos de edad más jóvenes, lo que puede explicar parte del desequilibrio. Mientras tanto los trabajadores esenciales esperan de nuevo. Kim Cordova, presidenta del Local 7 de United Food and Commercial Workers, dijo que entiende la necesidad de priorizar a los maestros para que las escuelas puedan permanecer abiertas, pero las personas que trabajan en la industria alimentaria también deberían estar cerca de la parte superior de la lista. Las plantas de procesamiento de carne se vincularon con las instalaciones de asistencia de vivienda de las personas de edad avanzada con la mayoría de las muertes debido a los brotes de COVID-19 entre el personal, 10 en cada entorno, según los datos del departamento de salud del estado. Recalco que de acuerdo al plan inicial del estado, los trabajadores esenciales habrían recibido la vacuna al mismo tiempo que el grupo de 70 años o más.

A principios de enero, la orientación cambió, pero todavía estaban por delante de los que tenían 60 años. Pero hora, los trabajadores esenciales tendrán que esperar al menos hasta marzo.

Los trabajadores del procesamiento de alimentos y de las tiendas de comestibles todavía están trabajando sin el equipo de protección adecuado, dijo Cordova, y agregó que los empleados en las plantas empacadoras de carne no pueden mantenerse a una distancia de 6 pies y las tiendas se han mostrado de mala gana a obligar a los clientes a ponerse las máscaras. “Continúan arriesgando sus vidas cada vez que ingresan”, dijo sobre los trabajadores esenciales. “Han estado en primera línea durante toda esta pandemia”.

Existe un riesgo adicional para los trabajadores en el procesamiento de alimentos, porque los lugares de trabajo no permiten el distanciamiento social y muchos trabajadores viven en hogares abarrotados debido a los bajos salarios, dijo Berlinger, del Hastings Center. Sin embargo, su trabajo es en gran parte invisible y es posible que no puedan llevar sus preocupaciones a los políticos porque temen represalias de sus empleadores o ser blanco de las leyes de inmigración, dijo.

“Ese es un gran desafío, cuando tienes una población que está en alto riesgo y nadie es especialmente responsable de su atención médica”, dijo. Llegando a las poblaciones más difíciles. En un mundo perfecto, se vacunaría rápidamente a una gran cantidad de personas, primero las que corren mayor riesgo. Tal como están las cosas, es difícil cumplir con la meta de salud pública de ambas partes al mismo tiempo, dijo Wynia. Pero los estados y los proveedores de atención médica pueden compensar parte del desequilibrio al comunicarse con personas que tienen menos capacidad para navegar por el sistema, dijo.

“La velocidad y la simplicidad a menudo están en tensión con la equidad”, dijo. “Se necesita más energía y recursos para lograr la equidad”. Córdova dijo que espera que sea difícil vacunar a la mayoría de los trabajadores de procesamiento de alimentos, incluso cuando sean elegibles. Solo los empleados de la planta de JBS en Greeley hablan 38 idiomas, muchos de los cuales el estado no usa en sus comunicaciones.

También tienden a depender del uso compartido del automóvil, dijo, por lo que será difícil programar y cumplir con las citas. “No es como si simplemente pudieran irse a la hora del almuerzo”, dijo. Otra forma de no sacrificar la velocidad es que los estados se centren en las poblaciones en lugar de en los individuos, dijo Berlinger. Por ejemplo, no es necesario identificar a todas las personas que viven en viviendas hacinadas si puede encontrar los vecindarios donde prevalecen esas condiciones y establecer una clínica allí, dijo. Sherman dijo que el estado está organizando “clínicas de equidad” en partes del estado con la mayor concentración de personas mayores de bajos ingresos, como el Valle de San Luis. Cinco ventanas emergentes se dirigieron a las comunidades más vulnerables el fin de semana pasado, dijo, y otras ocho están programadas para esta semana. “Estamos trabajando duro por la equidad”, dijo. Algunos departamentos de salud locales también están tratando de llegar a las áreas más afectadas, como en Denver, que depende de la infraestructura de atención médica existente para administrar las vacunas y que la ciudad

“llene los vacíos”, dijo Bob McDonald, director ejecutivo de la Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver. Eso podría incluir esfuerzos emergentes o móviles, así como trabajar con organizaciones existentes en comunidades desatendidas, dijo.

Es tentador culpar a las personas que parecen tener un menor riesgo de recibir la vacuna mientras algunos de los más mayores todavía esperan, dijo Wynia, pero omitir la vacuna o llamar a otros no resuelve el problema general. Si le ofrecen la vacuna y la rechaza, no hay garantía de que llegue a una persona que la necesite más, dijo. “Estamos tratando de hacer que esta vacuna llegue a tantas personas como sea posible. Si le ofrecen la vacuna, debe tomarla ”, dijo. Pero Berlinger no estuvo de acuerdo: si está sano y puede trabajar de manera segura desde su casa, dijo, debe posponer la vacunación incluso si reúne los requisitos. “Creo que debemos vigilar para no apresurarnos por las cosas buenas y pisotear a las personas vulnerables”, dijo.