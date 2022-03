Víctimas del tráfico sexual infantil fueron traficadas nuevamente en foster home

Las víctimas del tráfico sexual infantil fueron a un centro de acogida donde supuestamente fueron traficadas nuevamente.

Al menos un miembro del personal de un centro de acogida de Texas diseñado para ayudar a las niñas que son víctimas del tráfico sexual está acusado de volver a traficarlas, según funcionarios estatales y documentos judiciales.

Nueve empleados actuales y anteriores en Refuge Ranch, un centro de rehabilitación contratado por el estado en el condado de Bastrop, están acusados ​​de actividad delictiva en medio de denuncias de negligencia, abuso físico y sexual y explotación de siete niñas en el centro a unas 30 millas al sureste de Austin. Las niñas fueron dejadas en las instalaciones durante más de un mes después de que se reportó el abuso por primera vez, dijeron las autoridades el jueves durante una audiencia judicial de emergencia, informó el San Antonio Express-News.

“Lo más espantoso de esto es el desprecio de estos niños”, dijo la jueza federal de distrito Janis Jack durante la audiencia, informó Express-News. Jack ha estado supervisando una demanda de años contra el estado por las condiciones en su sistema de cuidado de crianza. Las acusaciones de tráfico sexual son el último avance en ese caso.

“Tuviste que esperar a recibir ocho llamadas antes de sacar de esta situación de trata a 11 niñas que ya habían sido objeto de trata. Este es un sistema que sigue roto”, dijo.

En enero, un miembro del personal de Refuge Ranch se comunicó con el Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas (DFPS) para informar que dos niños habían sido abusados ​​por un empleado que se había ido. El miembro del personal dijo que el empleado vendió fotos de desnudos de los dos niños y usó las ganancias para comprar drogas ilegales y alcohol, que se les dio a los niños, según un comunicado que el DFPS presentó ante el tribunal

Durante las seis semanas que siguieron, se realizaron al menos siete informes adicionales de trata de personas contra el exempleado, se lee en el comunicado.

Un funcionario dijo que la policía local y el Departamento de Seguridad Pública de Texas fueron alertados sobre las acusaciones y se asignó un investigador del DFPS al caso. Una investigación reveló que varios otros empleados que aún trabajaban con los niños también parecían estar involucrados, según el comunicado.

Steven Phenix, portavoz de Refuge for DMST (tráfico sexual de menores domésticos), una organización sin fines de lucro que abrió Refuge Ranch en 2018, dijo en una entrevista telefónica con The Washington Post el viernes que no todos los nueve miembros del personal acusados ​​participaron. en el presunto tráfico sexual. Dijo que hubo al menos otro incidente, que involucró a un niño fugitivo, y que los detalles de las investigaciones se han estado mezclando.

Dijo que la acusación de tráfico sexual se deriva de un incidente en diciembre en el que un empleado supuestamente coaccionó a dos residentes para que crearan material comercial de explotación sexual. Dijo que el empleado fue despedido y que la gerencia se comunicó de inmediato con la Oficina del Sheriff del condado de Bastrop y el DFPS.

“Nuestros corazones están rotos y estamos indignados por las acciones de los ex empleados cuya intención era dañar, no ayudar”, dijo Brooke Crowder, fundadora y directora ejecutiva de Refuge for DMST, en un comunicado a The Post. “Si bien estamos limitados en lo que podemos decir para proteger la confidencialidad de las niñas, sé que la verdad prevalecerá. Esperamos una resolución positiva de estas investigaciones, y estamos seguros de que brindaremos a los niños sobrevivientes del tráfico sexual una atención excelente en los años venideros”.

A pesar de los repetidos informes de presunto abuso infantil, parece que las acusaciones no se informaron al tribunal ni al comisionado del DFPS designado por el gobernador hasta esta semana.

La comisionada del DFPS, Jaime Masters, le dijo a la corte que no fue informada de la situación hasta el miércoles, informó Express-News.

“¿Cuál es la cadena de mando que no sabría que estos niños están siendo objeto de tráfico sexual y que se informó a través de su línea directa a partir del 24 de enero?” Jack le preguntó el jueves, según el periódico. “¿Cuál es su cadena de mando que no sabría hasta ayer?”

“No hay excusa de por qué no lo sabía, razón por la cual varias personas están perdiendo sus trabajos”, dijo Masters

Rich Richman, comisionado adjunto del DFPS para la investigación de protección infantil, dijo a la corte que el estado no retiró inmediatamente a los niños porque los investigadores pensaron que la parte responsable había sido despedida, informó Express-News.

Paul Yetter, un abogado que representa a los niños de acogida en la demanda colectiva más grande que preside Jack, dijo que no todos los 11 niños que vivían en Refuge Ranch habían sido retirados del centro de acogida hasta el miércoles.

“Esta es una situación trágica y vergonzosa”, dijo a The Post. “Incluso peor que lo que les está pasando a estas niñas es el hecho de que el estado tardó seis semanas en informarlo a la corte. Más allá de eso, el estado mantuvo a estas niñas en la misma instalación durante seis semanas antes de que finalmente las sacaran. ¿Quién sabe qué tipo de abuso adicional ocurrió durante ese tiempo?

En una declaración el jueves, el gobernador Greg Abbott (R) calificó los informes de tráfico sexual de niños como “abominables”.

“El abuso infantil de cualquier tipo no será tolerado en el estado de Texas, y estamos comprometidos a garantizar que estos despreciables perpetradores sean llevados ante la justicia y castigados con todo el peso de la ley. Ningún niño debería sufrir las atrocidades de la trata”, dijo en el comunicado.

Abbott dijo que ordenó a los Rangers de Texas que investiguen de inmediato “estos crímenes horribles”, y que los ordenó arrestar y presentar cargos penales contra cualquiera que ayudara a perpetrar abusos.

El Refuge Range de 50 acres afirma en su sitio web que es “una comunidad terapéutica residencial a largo plazo para niñas, de 14 a 19 años, que han sido recuperadas de los traficantes sexuales”.

El centro de rehabilitación interna afirma que brinda a las niñas “atención holística informada sobre el trauma”, que incluye educación, atención médica y servicios de salud mental, con la ayuda de socios comunitarios.

Los empleados acusados ​​no han sido identificados públicamente, y muchos de los detalles que rodean sus supuestos roles en los incidentes no están claros, pero la declaración de los servicios de protección infantil del estado dijo que muchos de los empleados acusados ​​estaban relacionados entre sí por sangre o matrimonio, o convivían.

Yetter, el abogado que representa a los niños, dijo que este no es un tema aislado.

“El sistema de bienestar infantil del estado de Texas ha estado en quiebra durante 30 años y sigue estando en quiebra”, dijo.

Yetter señaló que el sistema de cuidado de crianza del estado ahora está bajo una orden de monitoreo federal, “pero hay un largo camino por recorrer antes de que sea seguro”.

“Hasta que los funcionarios estatales se tomen en serio la protección de estos niños, que es su deber, pondrá a los niños en riesgo todos los días”, dijo.