Victoria fácil para Águilas del América

En la Liga Mx se dieron algunos juegos que son clásicos en México, el América vs UNAM y el Chivas vs Zorros, el primero fue una victoria fácil para las Águilas tres a cero, los Pumas no mas no dan una no solo eso además han sido borrados aquí por los de Coapa y en su viaje a al viejo continente por el Barcelona que no más les metió una me- dia docena y bajo el ritmo para no hacer más escandalosa la goleada.

Los que también andaban haciendo el ridículo una vez mas fueron las Chivas Rayadas del Guadalajara que metieron el gol del empate al 84’, con lo que pudi- eron rescatar un punto de locales, gra- cias a que el Querétaro no gano los del Guadalajara no están en el sótano gen- eral. Los Gallos empataron con el San Luis también a uno.

Los Rayados del Monterrey siguen de lideres al vencer dos a uno a los Rayos del Necaxa con lo que llegaron a 19 uni- dades, en cuestiones de goleo también son lideres con 19 y una de las mejores defensas al solo aceptar 9 goles con una diferencia de más 10, parece que el Rey Midas, el señor Vucetich ya convenció a sus muchachos de su sistema de juego es adecuado, ya veremos en la liguilla como se comportan.

Los Xolos y los de la Franja iniciaron la jornada el viernes con el juego más en- tretenido esto en la frontera donde se dio un empate a tres, tres también fuer- on los que anotaron los de Mazatlán para golear a los Pansas Verdes tres a cero. En la milla alta los Rapids de Colo- rado empataron con el Columbus a uno como locales, el gol de los de casa fue por parte de Diego Rubio que lleva doce en la temporada, este muchacho anda caliente prueba de ellos es que en los últimos ocho encuentros o anotado o a dado asistencia.