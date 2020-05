Por primera vez en más de 40 años, Hyland Hills Water World anunció que no abrirá para la temporada 2020, debido a la pandemia de COVID-19.

“Estamos profundamente decepcionados de tener que tomar esta decisión”, dijo la portavoz del parque, Joann Cortéz, “Water World es una institución de verano en Colorado, y para muchas personas y familias, no es verano sin Water World”.

Si bien no hay evidencia de que COVID-19 se pueda propagar mediante el uso del agua de la piscina, la orientación indica que un parque acuático del tamaño y alcance de Water World no se abriría dentro de la corta temporada de verano del parque. Nuestro parque de 70 acres planifica hasta 500,000 visitantes cada año en una temporada típica de 90 a 93 días.

El personal de Water World buscó orientación de expertos de la industria de parques acuáticos, autoridades locales, los Centros para el Control de Enfermedades (“CDC”) y el Departamento de Salud para crear con éxito una guía para la apertura del parque. La guía abordó todos los aspectos de las operaciones del parque, incluida la seguridad, el distanciamiento social, la desinfección, los modelos de capacidad reducida y la capacitación estacional de los empleados. Sin embargo, lo desconocido todavía existe en términos de restricciones oficiales. Específicamente, cuándo y si, un gran número de personas podrían reunirse este verano.

“Nuestros corazones están tristes por los recuerdos divertidos del parque acuático que no se harán en 2020. Y, más aún, por los 1000 jóvenes trabajadores que esperaban trabajar en Water World este verano. Para esos niños, un trabajo de verano en el parque es algo a lo que aspiran después de escuchar las historias de toda una vida de hermanos mayores y generaciones de familiares que trabajaron aquí antes que ellos ”, dijo Cortéz.

Water World, propiedad de la comunidad, se compromete a ser parte de la solución a la crisis COVID-19 de Colorado y esperamos verlos a todos en el parque en 2021.

Entonces, ¿qué pasa después?

Seguimos comprometidos, como siempre, a proporcionar un excelente servicio al huésped.

Todos los pases Splash comprados (y los boletos y actualizaciones para traer un amigo asociados) ya se habían extendido automáticamente para su uso durante la temporada 2021. Además, cada Splash Pass recibirá automáticamente hasta $ 30 en Future Fun Bucks para gastar en el parque, así como un día exclusivo de vista previa que se realizará a principios de la temporada 2021. Visite nuestra página de Preguntas frecuentes sobre el Servicio al huésped para obtener información adicional sobre el Pase Splash y otras opciones de pase.

Cualquier boleto de un solo día con una fecha de vencimiento 2020 ya se había extendido automáticamente para vencer el mismo mes / día en 2021. Visite nuestra página de Servicio al Cliente para encontrar respuestas a muchas preguntas e información adicional.

Para aquellos que preguntan por la disponibilidad de comprar 2021 Splash Passes y boletos, ¡gracias! ¡Visite nuestra página de preguntas frecuentes para obtener información adicional!

Miembros del equipo de temporada, visite nuestra página de soporte para miembros del equipo para obtener información adicional.

¡Nuestros equipos de mantenimiento y operaciones pasarán el verano haciendo mejoras en el parque, por lo que brillaremos más que nunca para el día de apertura en 2021! Mirando hacia el 2021, y lo escuchaste aquí primero, ¡tendremos algunas EXCITANTES noticias para compartir contigo durante el verano!