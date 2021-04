Western Colorado University desafía la cancelación de la cultura y se niega a despedir al presidente La Western Colorado University desafía la cancelación de cultura, además se niega a despedir al presidente.

La cancelación de cultura fue difícil para el presidente de la Universidad de Western Colorado, Greg Salsbury, quien afirmó que comparó las protestas de BLM con el motín del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos, pero la junta directiva se mantuvo firme y acordó retenerlo.

La facultad votó entre ellos y dijo que más del 50% quería que Salsbury fuera despedido por blasfemar contra Peaceful Protests ™ de BLM.

El departamento de inglés no fue persuasivo o no señaló que Salsbury no hizo tal comparación, ni siquiera mencionó el BLM en el párrafo ofensivo de una carta que escribió después de los disturbios en el Capitolio.

Según el Denver Post, esta es la declaración que provocó la estampida de profesores para señalar su virtud:

“Durante el último año, disturbios, incendios, saqueos y violencia han surgido de las protestas en todo nuestro país, lo que ha resultado en enfrentamientos aparentemente interminables, destrucción de ciudades enteras, propiedades, lesiones graves, el sentido general de seguridad del público y muertes”, escribió Salsbury. “La mayoría de nosotros hemos visto cómo se desarrollan estos eventos con una mezcla de confusión, miedo, disgusto, ira o tristeza.

Muchos han cuestionado abiertamente si esto ya es Estados Unidos.

La violencia de ayer que interrumpió el tradicional y pacífico traspaso del poder marcó estos sentimientos ”.

Pero, pero, pero, continuó la facultad, Salsbury cometió otro pecado hace cinco años cuando se atrevió a hacer una pregunta retórica en la Crónica de la educación superior: “¿Tendrán ahora las universidades que permitir que los estudiantes se identifiquen a sí mismos como una raza diferente?”

El consejo de administración ignoró además las protestas de la facultad y, con suerte, los despidió a todos por actuar como ignorantes.

Aquí está la declaración de la junta:

“Dados todos los factores involucrados, apoyamos al presidente y esperamos fomentar la unidad a través de la transparencia y la responsabilidad, uniendo los mejores esfuerzos de la junta, el presidente, la facultad, los estudiantes y toda la comunidad de WCU, para llevar a Western con éxito hacia el futuro. . “

Ya es hora de que alguien se enfrente a los verdaderos culpables de la cancelación de cultura: aquellos que se la están enseñando a nuestros hijos.