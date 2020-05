2020 Chevrolet Equinox AWD Premier

El 2020 Chevrolet Equinox es una crossover de tamaño mediano que esta compitiendo con los SUV’s pequeños de su clase.

Podemos decir que tiene la misma plataforma que el SUV GMC Terrain y que además comparte una estética general tanto con el Chevy Traverse así como con el Malibu.

El Equinox viene con dos motores disponibles que son potentes y eficientes, cada uno de los cuales utiliza sincronización variable de válvulas e inyección directa. De 2.4L y 4 cilindros genera una impresionante potencia de 182 caballos de fuerza.

Algo que me impresiono durante la semana que la maneje, es que te da un promedio de 32 mpg en la carretera, en comparación con otros vehículos de esta clase son más gastadores de gasolina.

Dejeme decirle que entre las opciones, usted puede optar por un motor V6 3.6L opcional, que es capaz de 301 caballos de fuerza y ​​un estimado de 24 mpg en la carretera. Su potente motor también venía acompañado de una transmisión automática de 9 velocidades es estándar con ambos motores.

Su tracción delantera es el tren de transmisión estándar, pero está disponible la tracción total como el que maneje, y es que aquí en Colorado es lo que necesitamos, un vehículo AWD.

Como mencione anteriormente, es una crossover mediana, entonces si de repente se siente algo pequeña y lo que significa que a veces se siente que es muy estrecha.

Entre las áreas de almacenamiento son abundantes e incluyen una guantera de gran tamaño, un contenedor de almacenamiento cerrado en el panel de instrumentos sobre la consola central y un contenedor de almacenamiento cerrado debajo del reposabrazos central lo suficientemente grande como para una computadora portátil. Este compartimento lo encontre muy útil.

Sus asientos traseros cuentan con MultiFlex, que permite que los asientos se muevan hacia adelante y hacia atrás fácilmente en un total de ocho pulgadas más o menos, para obtener el mejor espacio para las piernas.

El crossover viene con rines de aluminio pintado de 17 pulgadas, control de estabilidad StabiliTrak, control de tracción, frenos antibloqueo en las 4 ruedas, seis bolsas de aire, un sistema antirrobo, un sistema listo para radio satelital XM, capacidad para iPod y MP3 , Bluetooth y OnStar con 4G LTE y disponibilidad de punto de acceso Wi-Fi, en realidad tiene todo, que más puede pedir.

Las ventanas son eléctricas, las cerraduras de las puertas, la entrada remota sin llave, el volante inclinable y telescópico, así como los espejos eléctricos y los faros automáticos completan la excelente lista de opciones.

En realidadad no le falta casi nada, tal vez lo que agregaría pudiera ser el control automático de clima y arranque remoto pero no es nada de lo que me pueda perder.

La moldura en esta 2020 Equinox AWD Premier es de primera línea incluye molduras cromadas, faros delanteros para proyectores y faros antiniebla, una compuerta levadiza eléctrica, vidrio de color intenso, sistema de altavoces Pioneer, un sistema de audio mejorado y asientos de cuero con calefacción.

Con todo este equipo estándar, el Premier también puede equiparse con un sistema de navegación, un techo solar eléctrico y ruedas cromadas de 18 o 19 pulgadas.

El paquete de seguridad, que también incluye casi todo, una alerta de colisión frontal, advertencia de salida de carril y sistema de asistencia de estacionamiento trasero, está disponible en el Equinox 2LT y estándar en el Premier.

En general podemos decir que es un SUV crossover decente, que no se queda atrás en el medio de la carretera.

Y por su precio no es una mala opción, esta al rededor de $39,000