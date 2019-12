2020 Chevy Silverado DBL, 2WD

En esta ocasión hablaremos de la camioneta 2020 Chevy Silverado, la cual me dejo impresionada.En días pasados tuve la oportunidad de manejar la Silverado por unos días, la cual fue de muy buen gusto no solo para mi sino también para las personas que tuvieron la oportunidad de verla durante esos días que la maneje.

La aventura con la Silverado inició emprendiendo el viaje al pie de las montañas rocosas en Colorado para cortar nuestro propio árbol navideño por segundo año consecutivo.

Con la nariz rosada por el frío y el aire invernal y el caminar por lis caminos nevados y disfrutando del aire puro y la naturaleza además de que tuvimos la oportunidad por segundo año consecutivo de cortar nuestro propio árbol navideño.

Antes de escoger el árbol navideño debes tomar en cuenta que tan grande quieres tu árbol pero además como lo vas a transportar y si el vehículo en el manejaste es el adecuado para transportar tu árbol. Analiza cada uno por su plenitud y altura y de acuerdo al espacio de tu vehículo.

Con la Chevy Silverado, para nosotros fue fácil escoger el árbol adecuado porque su caja es lo suficientemente amplia y larga para transportarlo cómodamente y sin problemas.

Cortar su propio árbol de Navidad es una experiencia gratificante que rápidamente se convertirá en una tradición familiar. Colorado está lleno de densos bosques de pinos que ofrecen una gran cantidad de árboles de Navidad en todas las formas y tamaños.

Si usted nunca ha tenido la oportunidad de cortar su propio árbol navideño déjeme decirle que es una gran experiencia familiar. Anímese y dese la oportunidad de disfrutar esta experiencia, será inolvidable.

Debe llevar sus herramientas como guantes de trabajo, de cuero, y guantes de nieve para que mantenga sus manos protegidas. También es recomendable que se vista adecuadamente y con botas de nieve porque puede estar muy frío, además usar mangas largas para salvar tus brazos de las agujas del árbol mientras lo cortas no es una mala idea.

Lleve su sierra o hacha para cortar el pino. También no olvide la cuerda para arrastrar el árbol el bosque hasta el área donde está su vehículo. Cuando arrastre el árbol, use una lona y arrástrelo desde la base para no dañar las ramas. Pero si esta demasiado nevando será más fácil de que el árbol se deslice por si solo.

Lo primero que debe hacer al llegar al área donde va a cortar su árbol es obtener un permiso para cortar árboles de la oficina local del Guardabosques.

El costo del permiso es de diez a quince dólares. Su permiso vendrá con una lista de reglas y regulaciones para cortar un árbol de Navidad, así como una etiqueta para adjuntar a su árbol cortado.

Es importante seguir todas las reglas del bosque para asegurarse de que está eliminando los árboles de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones del Servicio Forestal. Los Guardabosques revisaran que el árbol no sea demasiado pequeño o demasiado grande.

Para nosotros la experiencia transportando el árbol navideño con la Chevy Silverado fue excelente, es la camioneta adecuada.

Chevrolet rediseñó por completo su Silverado dándole una economía de combustible mejorada. Cabe destacar que la Chevy Silverado 2020, obtiene otra ronda de actualizaciones que incluye la nueva opción de motor diésel y un nuevo sistema de remolque para satisfacer todas sus necesidades de remolque.

La 2020 Chevy Silverado y su motor diésel le proporciona una aceleración suave y un aumento significativo en la economía de combustible en comparación con los Silverado V8.

Realmente me sorprendí al ver que tenía más de 500 millas disponibles con un solo tanque de diésel que para serle sincero ni siquiera nos terminamos el combustible, al regresar la camioneta aún tenía 286 millones para correr con el mismo tanque de combustible con el que venía.

La Chevrolet Silverado ahora tiene control de crucero adaptativo como una característica disponible.

Además es una camioneta que le ayudará ha que su trabajo sea más fácil, la Chevy Silverado es la camioneta adecuada para el trabajo pesado.

