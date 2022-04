Accidentes automovilísticos en aumento

Los accidentes automovilísticos en el condado de Douglas tienen una tendencia al alza en lo que va del año en comparación con el mismo período del año pasado, con un grupo de intersecciones de Highlands Ranch que vieron la mayoría de los accidentes.

Pero no únicamente en esos condados se han incrementado los accidentes, cada vez más vemos más accidentes en diferentes partes del estado, es un incremento critico que esta generando preocupación.

La Oficina del Sheriff del condado de Douglas informa 394 accidentes en lo que va de 2022, lo que representa un aumento del 17 % con respecto al mismo período del año pasado.

Los accidentes con heridos aumentaron un 9%, con dos accidentes fatales desde enero.

El alguacil Tony Spurlock dijo que los accidentes automovilísticos son el tercer tipo de incidente más común al que los oficiales del condado de Douglas responden regularmente.

“Tenemos muchos conductores sin experiencia, gente que no presta atención y también gente con prisa, que no cumple con el semáforo o gira a la derecha en rojo”, dijo sobre los accidentes. “Si pisas el acelerador para ir más rápido cuando ves que el semáforo se pone amarillo, estás haciendo algo mal”.

De las 10 intersecciones principales que registran la mayor cantidad de accidentes, nueve están en Highlands Ranch.

Según el departamento del alguacil, las intersecciones incluyen: Lincoln Avenue y Chambers Road; Quebec Street y University Boulevard; University Boulevard y Wildcat Reserve Parkway; University Boulevard y Highlands Ranch Parkway; Calle Quebec y Centro de Negocios; Quebec Street y County Line Road; Bulevar Universitario y Cresthill Lane; Wildcat Reserve Parkway y Fairview Parkway; Highlands Ranch Parkway y Broadway; Highlands Ranch Parkway y Lucent Boulevard.

“Verá un tema común, que es que (las intersecciones) están alrededor de nuestras grandes escuelas secundarias”, dijo Spurlock. “Son intersecciones importantes, importantes con seis carriles o más. Francamente, la gente simplemente no está prestando atención”.

En 2021, las nueve intersecciones de Highlands Ranch representaron 145 accidentes, lo que representa el 9 % de los 1658 accidentes del año investigados por la DCSO.

Spurlock señaló que alrededor del 80% de los accidentes no presentan lesiones, incluidos choques traseros, choques con giros y algunos incidentes frontales.

“La mayoría de las veces hay muchos daños en los automóviles, pero lesiones mínimas o bajas”, dijo.

Hay letreros en algunas de las intersecciones para advertir a los conductores que es un área de alto riesgo de accidentes y Spurlock espera seguir aumentando la conciencia.

DCSO también trabaja con los departamentos de policía locales y la Patrulla Estatal de Colorado para monitorear y hacer cumplir las normas viales, pero Spurlock dijo que no es una solución perfecta.

“La aplicación estricta solo es buena mientras (los oficiales) estén allí, en el momento en que nos vamos, las violaciones continúan volviendo a subir”, dijo.

En realidad, Spurlock dijo que la mejor forma de disuadir los accidentes es que los conductores sean conscientes de su entorno y sigan los límites de velocidad y las señales de tráfico.

“Deje su teléfono, preste atención a lo que está pasando, deje de tener conversaciones y atraviese la intersección de manera segura”.

Es de gran preocupación que el incremento de accidentes vaya en alza y no se esten tomando medidas necesarias al igual que no se esta tomando seriedad en aquellos accidentes causados por personas influenciadas por sustancias como la marihuana que no se esta calificando como lo hacen cuando una persona ebria que si causa un accidente termina con un DUI. En el 2020 aumentaron los accidentes mortales en Colorado con conductores bajo la influencia de la marihuana.

Estas son las cifras oficiales de los últimos cuatro años, que muestran como año tras año, desde 2017, se registran más accidentes relacionados con la marihuana.

2016: 45 accidentes mortales.

2017: 33 accidentes mortales.

2018: 37 accidentes mortales.

2019: 49 accidentes mortales.

Según estudios del National Highway Traffic Safety (NHTSA) conducer bajo la influencia de la marihuana le quita habilidades al conductor, le resta coordinación y motricidad, además de que le genera problemas visuales en algunos casos.

Más de 80,000 coloradenses han participado en estas conversaciones, que son muy importantes para que CDOT pueda ingeniar nuevas formas de llegarle a las personas que aun creen que conducir bajo los efectos de la marihuana no representa ningún riesgo.