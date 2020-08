Advierten que la nación está en un punto sin retorno

Por WND Staff

El famoso comentarista Conrad Black escribió recientemente sobre el discurso del presidente Trump en Mount Rushmore el fin de semana del 4 de julio, y dijo que aquellos republicanos que ahora se oponen a Trump y piensan en alinearse con “el Partido Demócrata casi sin líderes” renunciarán para siempre a cualquier influencia política si Seguir.

Y el filósofo conservador libertario Thomas Sowell dijo que el “punto sin retorno” se acercará para toda la nación si el candidato presidencial demócrata por presunción Joe Biden es elegido.

“Si la elección es para Biden”, dijo, “hay una buena posibilidad de que los demócratas controlen las dos ramas del Congreso y la Casa Blanca. Y considerando el tipo de cosas que están proponiendo, ese podría ser el punto sin retorno para este país “.

“Lo que es aterrador es cuántas personas en puestos de responsabilidad están cediendo a cada demanda que se hace, repitiendo cualquier tipo de tontería que se supone que debes repetir”, dijo Sowell. “Creo que bien podemos llegar a un punto de no retorno. Espero que, por supuesto, nunca suceda. Pero existe un punto de no retorno. El imperio romano superó muchos problemas en su larga historia, pero finalmente llegó a un punto en el que ya no podía continuar, y gran parte de eso fue desde adentro, no solo los bárbaros que atacaron desde afuera “.

Ahora James Dobson, el fundador del Instituto de la Familia James Dobson, y el anfitrión del programa de radio Family Talk del Dr. James Dobson, está agregando su advertencia.

Únicamente también está señalando a aquellos que pueden resolver el problema.

En un boletín mensual, que es “un momento siniestro” para la república de 244 años.

“Su futuro está en juego. Las decisiones que tomemos el 3 de noviembre enviarán a esta nación por uno de dos caminos dramáticamente diferentes. La decisión incorrecta será catastrófica. Estoy de acuerdo con el ex presidente de la Cámara, Newt Gingrich, quien dijo recientemente que las próximas elecciones serán las más importantes desde 1860. También advirtió que si apaciguamos o ignoramos la violencia y la anarquía que se producen en las calles, podría ser el fin de la civilización tal como la conocemos. Esas son palabras aleccionadoras de un hombre que ha estado en la cima del poder nacional “, escribió Dobson.

Explicó que los Estados Unidos están más divididos ahora que en cualquier otro momento desde la Guerra Civil, y esa elección de Abraham Lincoln en 1860.

“El desorden y la anarquía acechan las ciudades mientras turbas enfurecidas se amotinan, queman, saquean, roban y matan a transeúntes inocentes. Se están destruyendo monumentos culturales. Se ha disparado a decenas de personas. Nuestros valientes policías están siendo atacados brutalmente por las mismas personas que ellos prometió proteger. Un hombre y su hijo se detuvieron para pedir direcciones, y lo mataron a tiros en el acto. Un bebé de un año recibió un disparo en el estómago mientras estaba sentado en su cochecito. El niño murió en el hospital. ” él dijo.

“Lo que comenzó como una protesta justificada y legal en respuesta al asesinato sin sentido de George Floyd por parte de un oficial de policía deshonesto se ha convertido en violencia en aras de la violencia. El odio fluye por las calles, incluido el vitriolo dirigido al presidente de los Estados Unidos o cualquier persona que se atreve a apoyarlo a él o sus políticas.

Los derechos constitucionales a la libertad de expresión y la libertad religiosa están siendo pisoteados.

También existe la creencia generalizada de que la violencia y la anarquía están siendo organizadas y financiadas por fuerzas poderosas que están maniobrando a Estados Unidos hacia una dictadura socialista.

Siempre hay un hacedor de reyes detrás de tal anarquía. Lo más inquietante es hablar abiertamente de otra guerra civil. Es preocupante pronunciar esas palabras. La última vez que los estadounidenses se enfrentaron entre sí, 600,000 soldados murieron. Que Dios no permita que vuelva a suceder “.

Dijo que la solución no es difícil de encontrar.

“Hay varios millones de estadounidenses pasivos por ahí hoy, muchos de ellos cristianos, que no tienen ni idea de lo que está sucediendo en su tierra natal.

Están perdiendo algo precioso e irreemplazable. ¿No comprenden que sus hijos y los que aún están por vivir? nacido vivirá en la tiranía si les fallamos en nuestro reloj? Innumerables hombres y mujeres jóvenes han dado sus vidas en los campos de batalla de todo el mundo para proteger la libertad y nuestra forma de vida.

Ahora, lo que nos compraron con su sangre se está escapando.

Las personas desconectadas no moverán un dedo para preservar esta gran tierra. No tardarán ni unos minutos en ir a sus lugares de votación para votar. También hay miles de pastores que no permitirán las mesas de registro de votantes en los lobbies. ¿No saben o no les importa que Estados Unidos esté contra las cuerdas? Hordas de anarquistas enojados están salivando por las próximas elecciones, con la esperanza de empujar a Estados Unidos al precipicio. Si tienen éxito, como dijo Newt Gingrich, la civilización occidental nunca se recuperará “, dijo.

“Cómo rezo por el surgimiento de estadounidenses silenciosos e intimidados que saldrán de sus escondites para que sus voces sean escuchadas el día de las elecciones de 2020.

Debe haber decenas de miles de ministros entre nosotros que, como el Regimiento de Túnica Negra de la Guerra Revolucionaria se despojará de su atuendo clerical y luchará valientemente por la libertad religiosa. Si estos hombres y mujeres de fe y convicción no vienen al rescate de su país, está condenado “.

Instó a los cristianos, que “tienen antecedentes de no presentarse el día de las elecciones”, a que aparezcan.

“Hasta el 75 por ciento de ellos se sientan en sus manos, aparentemente asumiendo que sus votos no importan. Están equivocados. Votar SIEMPRE importa. George W. Bush ganó la presidencia en 2000 por 537 votos en una nación de 130 millones de votantes registrados. Muchos concursos de votos negativos se han ganado o perdido por un solo voto “, dijo.

“No intentaré decirles por quién votar porque pueden averiguarlo por ustedes mismos. Pero les sugeriré cómo pueden evaluar la situación que enfrentamos”, dijo.

Enumeró siete temas en los que los estadounidenses elegirán una dirección en noviembre:

La Próxima Generación, quienes “están siendo alimentados a la fuerza con un plan de estudios radical que es impío, antiamericano y sexualmente perverso”.

La vida, porque la nación ya “tiene la sangre de inocentes en sus manos. Desde 1973, más de 60 millones de bebés han sido asesinados por aborto …”

El matrimonio, al que llamó “la piedra angular original de Dios para la sociedad”.

Libertades religiosas, que están bajo un “feroz ataque hoy”.

Capitalismo v. Socialismo, porque la dirección incorrecta implicaría “abandonar el amado sistema de gobierno diseñado para ser del pueblo, del pueblo y para el pueblo”.

El poder judicial, donde los jueces cada vez hacen más leyes, imponen el aborto a pedido, el matrimonio entre personas del mismo sexo y más.

E Israel, sobre el cual las Escrituras dicen que “los que bendigan a Israel serán bendecidos”.