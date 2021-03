Alcalde de Aurora, Coffman, demanda a la propia ciudad

El alcalde de Aurora, Mike Coffman, demanda a la propia ciudad por la ordenanza de financiación de la campaña.

El alcalde Mike Coffman está demandando a la ciudad de Aurora por una ordenanza de financiamiento de campañas aprobada a fines de 2020 por el Concejo Municipal de Aurora, que él preside.

“Estoy de acuerdo con los límites de contribución impuestos a los candidatos en esta ordenanza”, dice Coffman, un exrepresentante de Estados Unidos que fue elegido alcalde de Aurora en noviembre de 2019, en un comunicado sobre la demanda. “Pero bajo el pretexto de la reforma del financiamiento de campañas, los patrocinadores de esta propuesta, los concejales Nicole Johnston y Juan Marcano, han violado descaradamente las Constituciones de Colorado y Estados Unidos al insertar disposiciones no relacionadas diseñadas para silenciarme”.

El alcalde Mike Coffman presentó la demanda formal en el Tribunal de Distrito del Condado de Arapahoe el 17 de marzo, nombrando tanto a la Ciudad de Aurora como a la Secretaria de la misma ciudad de Aurora, Kadee Rodríguez, como acusados.

“La Oficina del Fiscal de la Ciudad de Aurora todavía está revisando la demanda, por lo que sería inapropiado que comentemos sobre ella en este momento. Sin embargo, la CAO defiende cualquier política o ley que sea apoyada por el consejo de la ciudad como cuerpo “, dice Ryan Luby, portavoz de la ciudad.

La demanda de Coffman afirma que la prohibición de la ordenanza de que un candidato político haga campaña por otros candidatos o iniciativas de votación es inconstitucional.

También argumenta que la ordenanza que prohíbe la coordinación entre los comités de campaña electoral es inconstitucional; Según la regla actual, por ejemplo, no se permite que dos campañas compartan el mismo consultor, afirma la demanda. También cuestiona los “requisitos de exención de responsabilidad ampliados para las comunicaciones electorales y los gastos independientes”, aspectos de la ordenanza que, según él, son inconstitucionales.

“Una persona no renuncia a sus derechos solo porque decide postularse para un cargo. Mike Coffman tiene el derecho constitucional de alentar a sus amigos y vecinos a votar de una manera particular, a ofrecerse como voluntarios para las campañas de otras personas y a expresar sus opiniones sobre los temas como cualquier otra persona ”, dice Dan Burrows, quien se desempeña como abogado y trabaja como director legal en el Public Trust Institute, un “bufete de abogados de interés público sin fines de lucro que litiga para promover la libertad y los derechos individuales en Colorado”, según un comunicado sobre el caso. “Si crees que está bien que el gobierno impida que alguien haga eso, no estoy seguro de cómo pasaste la educación cívica en la escuela secundaria”.

El concejal Johnston, quien copatrocinó la ordenanza que pone límites a las contribuciones de campaña en Aurora, dice que está asombrada de que Coffman esté “desperdiciando el dinero de los contribuyentes para que la ciudad defienda una demanda sobre un tema que trae transparencia y responsabilidad sobre el que ni siquiera puede votar … El alcalde debería centrarse en cuestiones importantes de la ciudad que no se trata de facilitarle su participación en la política del dinero oscuro “.

Coffman refuta la afirmación de que el propósito de la ordenanza era combatir la corrupción, argumentando que, en cambio, estaba diseñada para “limitar la influencia de ciertas personas en las elecciones de Aurora”, según la demanda.

“El alcalde Coffman tiene un reconocimiento de nombre y una capacidad de recaudación de fondos que no tiene comparación con ninguna otra persona involucrada en la política municipal de Aurora.

Según la información y la creencia, los opositores políticos del alcalde Coffman desean dejarlo de lado en futuras elecciones, es decir, desean neutralizar el reconocimiento de su nombre y la recaudación de fondos capacidad para que no pueda abogar eficazmente por sus políticas y candidatos preferidos “, afirma la demanda.

Los cinco candidatos a alcalde en la boleta electoral de 2019 en Aurora recaudaron más de un millón de dólares combinados.

En noviembre pasado, el Concejo Municipal de Aurora votó siete a tres a favor de la ordenanza de reforma del financiamiento de campañas, con un republicano, Curtis Gardner, votando a favor; los otros tres republicanos del consejo votaron en contra.

Cinco escaños del Concejo Municipal de Aurora estarán disponibles en noviembre de 2021; Coffman quiere obtener una decisión sobre su demanda lo antes posible para poder hacer campaña a favor de otros candidatos.

“Actualmente hay un candidato declarado para el Concejo Municipal de Aurora a quien el alcalde Coffman apoya y en cuyo nombre el alcalde Coffman haría campaña y recaudaría fondos si se lo permitiera”, dice la demanda. “El alcalde Coffman espera que haya candidatos adicionales al Concejo Municipal a quienes apoyará y en cuyo nombre haría campaña y recaudaría fondos si se le permitiera. Según la ordenanza, ahora es ilegal que el alcalde Coffman realice [estas] actividades”.