Aprueba nueva metodología para proporcionar alivio de préstamos estudiantiles

La Secretaria de Educación de los Estados Unidos, Betsy DeVos, anunció que el Departamento ha implementado una nueva metodología para evaluar las reclamaciones de defensa del prestatario para el pago (BDR), muchas de las cuales fueron dejadas atrás por la administración anterior.

La nueva metodología se basa en datos de ganancias disponibles públicamente y una metodología estadística científicamente sólida para determinar el daño.

“A pesar del desastre que heredamos de la administración anterior, nos comprometimos desde el primer día a hacer esto bien para los estudiantes y los contribuyentes”, dijo la Secretaria DeVos. “No podemos tolerar el fraude en la educación superior, ni podemos tolerar regalar furiosamente el dinero de los contribuyentes a aquellos que han presentado un reclamo falso o no son elegibles para el alivio. Esta nueva metodología trata a los estudiantes de manera justa y garantiza que los contribuyentes que no fueron a la universidad o que pagaron fielmente sus préstamos estudiantiles no asuman los costos de los préstamos estudiantiles para aquellos que no sufrieron daños “.

La nueva metodología de alivio de defensa del prestatario se basa en datos disponibles públicamente para comparar las ganancias medianas de los graduados que han presentado reclamos BDR con las ganancias medianas de los graduados de programas comparables.

Si los ingresos de la escuela en cuestión según la solicitud BDR son más bajos que la mediana para ese programa en todas las escuelas comparables, entonces se determinará que han sufrido daños y recibirán alivio total del préstamo estudiantil, ya sea en su totalidad o en parte:

Las ganancias inferiores a dos desviaciones estándar de la mediana resultarán en un alivio total.

Los solicitantes exitosos de BDR cuyas ganancias del programa sean más bajas que la mediana pero superiores a dos desviaciones estándar de la mediana recibirán un alivio escalonado de 25%, 50% o 75%, en función de la desviación de ganancias de su programa de la mediana.

Para calcular el daño y determinar el monto de la ayuda, el Departamento se basa en los datos de ganancias de empleo remunerado 2017 disponibles públicamente, las ganancias de la Administración del Seguro Social, los datos del cuadro de mandos de la universidad y la información del IRS.

Debido a las promesas hechas por la administración anterior, y los daños probablemente causados ​​a esos prestatarios por los esfuerzos continuos del Departamento para utilizar las instituciones de Corinthian Colleges, Inc. (CCI) como ejemplo, el Departamento otorgará un alivio no menor al 10% a todos los CCI elegibles Solicitantes de defensa del prestatario, independientemente de los ingresos del programa.

Cientos de reclamos adjudicados utilizando la nueva metodología, principalmente compuesta por prestatarios de Corinthian e ITT, serán lanzados esta semana.

La FSA también reanudará notificando a los prestatarios que sus préstamos no son elegibles para alivio bajo la regulación BDR de 2016 en base a los siguientes factores:

Los prestatarios no tenían préstamos directos relacionados con el reclamo.

Los prestatarios no formaban parte de la clase preidentificada de colegios corintios para los que se había aprobado previamente.

Los prestatarios no hicieron una denuncia ni proporcionaron pruebas suficientes de que la institución violó una ley estatal aplicable.

Por ejemplo, los prestatarios que presentaron un reclamo declarando que su maestro fue injusto o que no han encontrado un trabajo que les gusta no son elegibles para recibir alivio bajo la disposición BDR aplicable.

Las decisiones emitidas esta semana incluyen miles de reclamos que fueron efectivamente denegados por la administración anterior, pero que quedaron atrás para que esta administración notifique a los prestatarios.

Por contexto, el informe final de BDR de la administración anterior había indicado que aproximadamente el 40% de las reclamaciones pendientes en ese momento se consideraron no elegibles.

Los estudiantes considerados no elegibles para alivio, que tienen préstamos en poder del Departamento, tendrán cualquier interés acumulado en su préstamo exento desde la fecha en que se presentó su reclamo.

Este es el segundo proceso de adjudicación sólido implementado por esta administración para abordar las reclamaciones pendientes.

Como muchos recordarán, el Departamento comenzó a juzgar las reclamaciones de BDR en 2017, pero fue detenido por un tribunal de California debido a cuestiones técnicas y legales que surgen de un acuerdo de intercambio de datos dentro del gobierno federal.

El Departamento apeló la decisión del tribunal, pero cuando se hizo evidente que el tribunal no iba a moverse rápidamente, el Departamento comenzó a desarrollar la nueva metodología lanzada hoy para juzgar las reclamaciones.

