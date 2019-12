Latina se destaca y gana la alcaldía

En la pequeña ciudad de nombre Federal Heights, en Colorado, los votantes eligieron a la latina Linda S. Montoya como su nueva alcaldesa de laciudad.

En las urnas, Montoya se llevó el 36.9 por ciento de los votos, votos suficientes para superar a sus tres oponentes, entre ellos incluidos dos miembros del actual Ayuntamiento, el alcalde provisional Mark Stickel y Harold Thomas de Ward 1, así como el residente Tom Ziegelbauer.

Montoya se llevó 545 votos con los que pudo asegurar el asiento de alcalde mientras que sus contrincantes quedaron cortos, Stickel recibió 386

votos, Ziegelbauer 335 votos y Thomas 211.

Montoya reemplazo al alcalde saliente Daniel Dick, cuyo mandato termino en este mismo mes de diciembre. Montoya, acompañada de familiares, amigos y personal de la misma ciudad se dieron cita el pasado martes en las oficinas de la misma ciudad y durante la ceremonia de juramento, Montoya oficialmente recibió las llaves de la ciudad y ocupo la silla de Alcalde, dando asi el inicio de cuatro años, cuatro años que se esperan sean de mucho trabajo ya que los mismos residentes de la ciudad esperan sea para el mejoramiento de la ciudad.

Cabe destacar que la ciudad de Federal Heights paso por un tiempo de tensión y controversia durante el mandato del ex alcalde Daniel Dick, quien ha tuvo un tiempo controvertido en el cargo. Dick y el entonces alcalde interino John Hamlin se enfrentaron a una campaña de destitución en el 2017. Hamlin renunció justo antes de la votación de destitución, pero Dick sobrevivió a la votación. Montoya espera volver a encarrilar la ciudad.

La Prensa de Colorado tuvo la oportunidad de charlar con Montoya y en entrevista exclusiva compartió algunas ideas con nosotros. Primeramente le preguntamos que, ¿Qué fue el motivo ó que la hizo tomar la decisión de postularse para la alcaldía? Por lo que Montoya contesto, “Decidí postularme para alcaldesa porque sentía que faltaba una voz del Consejo de la Ciudad de Federal Heights. La población de Federal Heights es 60% hispana o latina, sin embargo, no había un miembro hispano del Concejo Municipal. Decidí que quería cambiar eso y me postulé para el cargo de alcalde. He vivido en Federal Heights durante casi 30 años y tengo una base sólida desde la cual construir. Algunos de los puntos significantes de la elección son: Soy la primera mujer Latina del Consejo de la Ciudad, la primera alcaldesa desde la Tercera Guerra III y la segunda alcaldesa mujer.

Durante la plática con Montoya, hablamos de que algunos residentes de la ciudad de Federal Heights no sienten que pueden confiar en la policía y sienten que no tienen ninguna relación con el con el mismo departamento, especialmente los latinos que a veces se sienten intimidados y le preguntamos que ¿cuál es su plan para tratar de cambiar esta situación y hacerlos sentir más seguros y que haya más acercamiento entre ambos? Y dijo: Quiero ayudar a construir una comunidad inclusiva donde todos los residentes sientan que pueden confiar en la Ciudad y en todos los departamentos de la Ciudad.

La mitad de nuestros policías son hispanos, minorías o mujeres. Uno de nuestros sargentos es hispano y habla español con fluidez, sé que ha sido un recurso valioso para la comunidad hispana en muchas ocasiones.

También tenemos un oficial de recursos escolares que pasa la mayor parte de su tiempo en Pinnacle Charter School y el resto de su tiempo como un recurso para las empresas y la comunidad.

Federal Heights es una gran ciudad, ¿cuál es su plan para hacer que Federal Heights sea aún mejor?

Lo más importante que puedo hacer como nuevo alcalde es escuchar a mis electores. Quiero saber qué piensan los residentes, que piensan ellos sobre lo que hará que Federal Heights sea aún mejor. También quiero asegurarme de que nuestro gobierno de la ciudad tenga líneas abiertas de comunicación con la comunidad y continúe brindando excelentes servicios. También me gustaría que la Ciudad se refleje en una luz más positiva.

Por ultimo le preguntamos a Montoya, como mujer latina y elegida para un puesto tan importante, que ¿cuál es su mensaje para aquellas mujeres que probablemente piensan que no pueden hacer algo como esto, postularse para alguna posición o involucrarse en la política? Resalto que amo a mi comunidad y quería marcar la diferencia. Mi consejo para cualquier mujer es, que debe salir de su zona de confort y avanzar para marcar la diferencia. Con un poco de esfuerzo, dedicación y entusiasmo, pude superar las probabilidades contra tres candidatos masculinos y fui elegida alcalde. Me siento honrada de reflejar la diversidad de nuestra ciudad. Habrá desafíos en el camino, pero sé que podemos superarlos y espero poder servirles en los próximos cuatro años.

Sé que “Tenemos muchos nuevos miembros del consejo. Realmente ahora hay gente mayormente nueva allí “, dijo Montoya. “Realmente voy a

trabajar duro para cambiar la imagen de Federal Heights, para hacer que las cosas sean más positivas y volver a encarrilarme. Realmente es una gran ciudad para vivir. Es por eso que he vivido aquí por casi 30 años.

“Quizás podamos lograr que las personas se involucren más en sus vecindarios”, dijo. “Quiero sacarlos y hacer que se conozcan. Conozco mucho a mis vecinos, arriba y abajo de mi cuadra, pero no creo que ese sea el caso para mucha gente. Por lo tanto, me gustaría ayudar a crear una mayor sensación de comunidad”.

