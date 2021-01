Bienvenido 2021

Por Pastor Pedro H Gonzalez

Hemos empezado ya el año 2021 y ya nos va anunciando de que se trata y lo que podemos esperar.

Ya dijimos que los años por sí mismos no pueden traer nada y que no se trata de lo que nos pueda deparar un año en sí mismo, más se trata de lo que podemos darle a cada ciclo que se abre.

Lo que quiero decir es que si dejamos que el tiempo siga avanzando con la mentalidad de que el tiempo nos va a traer algo o nos va a llevar a alguna parte, ya sabemos a dónde nos va a llevar.

Como hijos de Dios no podemos ser personas que están esperando a ver que pasa, muy al contrario nosotros estamos para hacer que las cosas pasen, que el mundo se mueva, que los eventos ocurran.

Una mentalidad que por siglos ha inutilizado a millones de creyentes es la de esperar en el Señor; se oye bonito, llamativo y hasta espiritual, pero lo cierto y bíblicamente probado es que el Señor está esperando en nosotros. Lo que Dios tenía que hacer por nosotro ya lo hizo.

Nos dio el perdón de pecados, nos devolvió a la posición original, nos dios dones, nos presentó el camino, puso en nosotros un corazón de carne en lugar de ese duro corazón de piedra que teníamos, nos cambió la naturaleza carnal por una divina, nos implantó la mente de Cristo, hizo morar en nosotros su Santo Espíritu, abrió un amplio campo de comunicación con El, llamado oración.

Nos justificó, nos santifico, nos glorificó, nos dio a su hijo y dice claramente que no escatimo darnos al hijo y menos va a escatimar darnos junto con el hijo también todas las cosas y por si fuera poco nos ha dado Su Espíritu para que nos informe todo lo que está por venir y todo lo que él nos ha concedido. Nos puso su armadura, ha puesto alrededor de nosotros ángeles del cielo para que nos sirvan, en fin, son tantas las cosas y las bendiciones que nos ha dado que en realidad ya no hay nada que pedir pero ciertamente hay mucho por descubrir, es solo que la gente religiosa aún está tratando de alcanzar y por eso esta esperando en El Señor.

Esa mentalidad de espera es nociva, muy nociva y con toda seguridad produce malestar en El Dios vivo.

Esta es hora de manifestarlo, de liberar todo el potencial vivificante que tenemos como sus hijos, recordando que el postrer Adan, Cristo Jesus fue hecho espíritu vivificante y que él habita en nosotros.

Estados Unidos se encuentra viviendo momentos decisivos para la consolidación de su democracia, de su población, de su economía y de su sistema de gobierno.

Las próximas horas serán definitivas para el futuro inmediato y si he de ser franco lo que se espera no parece muy prometedor. Al país como tal le espera un porvenir poco agradable dadas las circunstancias políticas y económicas que se están viviendo pero eso para los hijos de Dios no pueden ser malas nuevas, solo oportunidades.

El tiempo de posicionarse es ahora, porque hay una promesa dada. El dinero de los impíos está reservado para los justos.

Soy el Pastor Pedro H. Gonzalez de la Iglesia Embajada del Reino.

