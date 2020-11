Broncos pierden con los Falcons

Nov 8, 2020; Atlanta, Georgia, USA; Atlanta Falcons linebacker Foyesade Oluokun (54) tackles Denver Broncos quarterback Drew Lock (3) for a loss during the first half at Mercedes-Benz Stadium. Mandatory Credit: Dale Zanine-USA TODAY Sports

Los Broncos de Denver viajaron a Atlanta para enfrentar a los Falcons en lo que era un juego entre dos equipos con problemas para conseguir victorias. Los de casa en esta ocasión sacaron el gane 34 a 27, en base de una buena ofensiva orquestada por el mariscal de campo veterano y talentoso Matt Ryan quien identificaba con facilidad todo lo que le mandaba la defensiva de los de Denver y tomo una ventaja bastante amplia en los tres primeros cuartos. En el ultimo cuarto fue cuando despertó la ofensiva de los Broncos del brazo de su QB Drew Lock quien una vez mas organizo tres viajes a la zona de anotación, dos con sus pases y el otro con un acarreo desgraciadamente también lanzo una intercepción y en su última posición con 46 segundos por jugarse se hizo bolas ya que su línea y sus receptores no le ayudaron mucho y la última jugada ofensiva fue un desastre con una descoordinación que ni siquiera les dio la oportunidad de ejecutarla. Cabe destacar que el arma más efectiva para Lock fue su receptor novato Jerry Jeudy que tuvo su mejor juego como profesional al capturar 7 pases para 125 yardas. Los de la Milla Alta con la derrota acumulan tres en fina contra los emplumados a los cuales no les ganan desde hace un poco más de una década y en esta temporada ya acumulan 5 perdidos por 3 ganados la próxima semana visitaran por primera vez en su historia las Vegas para enfrentar a los Raiders.Veamos que les espera a los de la Milla Alta en los próximos enfrentamientos, esperando tengan mejor suerte.

El mariscal de campo de Atlanta, Matt Ryan, terminó el día con 284 yardas aéreas y tres pases de touchdown, buenos para un índice de pasador de 112.1.