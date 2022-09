Broncos victoria contra los Vikingos

Los Broncos de Denver terminaron sus juegos de preparación con una victoria contra los Vikingos de Min- nesota 23 a 13, la mayoría de los titula- res no vieron acción por precaución ya que en dos semanas inician los juegos importantes y el encuentro inaugural para los de la Milla Alta será en cade- na nacional en el juego de lunes por lanoche esto en gira.

En la vieja casa del ahora mariscal de campo de los azul naranja Russell Wilson que recordemos que llego a los Bron- cos vía cambio con Seattle que recibió un par de primeras selecciones además de tres jugadores, uno de ellos el Drew Lock que juega la misma posición que Wilson, pero que no pudo dar el estirón prueba de ellos es que perdió la batalla por ser el QB se los Seahawks con lo que no se dará una pelea entre ex.

De lo que sirvió este último juego además de hacer olvidar la paliza que recibieron los Broncos en Búfalo es con- tinuar con la evaluación de los que no serán titulares en el equipo ya que para cuando usted lea esta nota los de Den- ver deben solo tener 53 jugadores en su plantilla además de una media do- cena como reserva del casi centenar que comenzaron el campo de entre- namiento a finales del mes de Julio.

Amigos se viene lo mejor del año y aquí los tendremos informados de to- dos los pormenores de los Broncos de Denver la próxima semana aremos un análisis de la plantilla y el calendario.