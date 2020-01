Candidato a la presidencia de E.U. se presento en Denver

Anteriormente habíamos hablado de los diferentes candidatos a la presidencia de los Estados Unidos que se han postulado y algunos todavía están en la carrera y otros se han ido ya.

Pero este no es el caso del candidato demócrata a la presidencia Pete Buttigieg quien llego a Denver el miércoles para hacer campaña por primera vez.

El candidato demócrata a la presidencia vino a Denver ha hacer campaña pensando en edificar el apoyo de los Coloradenses.

Buttigieg se dirigió a los mas de 2,000 asistentes en el auditorio Filmore diciendo: “Colorado, creo que me ayudarás a ser el candidato y el próximo presidente de los Estados Unidos”, dijo a sus seguidores presentes.

El discurso duro aproximadamente 45 minutos en el que incluyo temas de los que ha hablado en Iowa y New Hampshire como el tema de la fe y dijo: “Este país pertenece a personas de todas las religiones y de ninguna religión por igual”, dijo Buttigieg a la multitud.

“Dios no pertenece a un partido político en los Estados Unidos de América”.

Hablo de la unificación y de los valores que compartimos como americanos, los valores que suponemos sentir cuando

miramos a la bandera estadounidense.

También hablo de proteger al país, hablo de la segunda enmienda, del cambio climático y de la fe. Así como de de la salud mental la adicción y una iniciativa publica de salud.

Además sobre el juicio político, dijo: “por primera vez en un empate largo, me gustaría escuchar lo que el embajador Bolton tiene que decir”.

Sobre los maestros en educación, Buttigieg continúa presionando la necesidad de pagarles más y dijo:

“Si honráramos a nuestros maestros un poco más como a los soldados y les pagáramos un poco más como a los médicos, estaríamos mejor como país”, dijo.

El esposo de Chasten Buttigieg, se unió a él en el escenario del auditorio Fillmore.

El candidato no respondió a las preguntas de la prensa tradicional de Colorado.

Cabe destacar que el evento fue un evento con boleto y con muchas donaciones para asistir.

Después de su visita en el auditorio Filmore, el candidato demócrata también asistió a un evento de recaudación de fondos por separado en una casa privada en el vecindario Hilltop de Denver.

