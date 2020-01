Habló a la nación, después del ataque de Irán a bases militares estadounidenses

Después de que Irán disparara una serie de misiles contra dos bases militares estadounidenses en Iraq en represalias por el ataque estadounidense en el que mataron a un general iraní de alto rango y peligrosísimo terrorista, el presidente estadounidense Donald J. Trump se dirigió a la nación la mañana de este miércoles diciendo: Nuestros soldados están a salvo y Estados Unidos está preparado.

El presidente dijo: Mientras sea presidente de los Estados Unidos, a Irán nunca se le permitirá tener un arma nuclear.

Dando los Buenos días, el presidente siguió con su mensaje diciendo:

Me complace informarle: El pueblo estadounidense debería estar extremadamente agradecido y feliz de que ningún estadounidense haya sido dañado en el ataque de anoche por parte del régimen iraní. No sufrimos víctimas, todos nuestros soldados están a salvo y solo sufrieron daños mínimos en nuestras bases militares.

Nuestras grandes fuerzas estadounidenses están preparadas para cualquier cosa. Irán parece estar retirándose, lo cual es algo bueno para todas las partes interesadas y algo muy bueno para el mundo.

No se perdió ninguna vida estadounidense o vidas iraquí debido a las precauciones tomadas, la dispersión de fuerzas, y un sistema de alerta temprana que funcionó muy bien. Saludo, respecto la increíble habilidad y coraje de los hombres y mujeres de Estados Unidos en uniforme.

Durante demasiado tiempo, desde 1979, para ser exactos, las naciones han tolerado el comportamiento destructivo y desestabilizador de Irán en Medio Oriente y más allá. Esos días han terminado. Irán ha sido el principal patrocinador del terrorismo, y su insistencia y búsqueda de armas nucleares amenaza al mundo civilizado. Nunca dejaremos que eso suceda.

La semana pasada, tomamos medidas decisivas para evitar que un terrorista despiadado amenace vidas estadounidenses. Bajo mi dirección, el ejército de los Estados Unidos eliminó al principal terrorista del mundo, Qasem Soleimani. A medida que el jefe de la Fuerza Quds, Soleimani fue personalmente responsable absolutamente de algunas de las peores atrocidades.

El entrenó ejércitos terroristas, incluido Hezbolá, lanzando ataques terroristas contra objetivos civiles. Alimentó sangrientas guerras civiles en toda la región. Hirió y asesinó brutalmente a miles de tropas estadounidenses, incluida la plantación de bombas en las carreteras que mutilaron y desmembraron a sus víctimas.

Soleimani dirigió los recientes ataques contra el personal estadounidense en Irak que hirió gravemente a cuatro miembros del servicio y mató a un estadounidense, y orquestó el asalto violento contra la embajada estadounidense en Bagdad. En los últimos días, estaba planeando nuevos ataques contra objetivos estadounidenses, pero lo detuvimos.

Las manos de Soleimani estaban empapadas de sangre estadounidense e iraní. Debería haber sido eliminado hace mucho tiempo. Al eliminar a Soleimani, hemos enviado un poderoso mensaje a los terroristas: si valoras tu propia vida, no amenazarás la vida de nuestra gente.

A medida que continuamos evaluando opciones en respuesta a la agresión iraní, Estados Unidos impondrá de inmediato sanciones económicas de castigo adicionales al régimen iraní. Estas poderosas sanciones permanecerán hasta que Irán cambie su comportamiento.

Solo en los últimos meses, Irán se apoderó de barcos en aguas internacionales, disparó un ataque no provocado contra Arabia Saudita y derribó dos drones estadounidenses.

Las hostilidades de Irán aumentaron sustancialmente después de que se firmó el tonto acuerdo nuclear de Irán en 2013, y se les dieron $150 mil

millones, sin mencionar $1,8 mil millones en efectivo. En lugar de decir “gracias” a Estados Unidos, cantaron “muerte a Estados Unidos”. De hecho, cantaron “muerte a Estados Unidos” el día que se firmó el acuerdo.

Luego, Irán inició una ola de terror, financiada por el dinero del acuerdo, y creó el infierno en Yemen, Siria, Líbano, Afganistán e Irak. Los misiles que dispararon anoche contra nosotros y nuestros aliados fueron pagados con los fondos puestos a disposición por la última administración. El régimen también apretó las riendas de su propio país, incluso recientemente mató a 1,500 personas en las numerosas protestas que se están llevando a cabo en todo Irán.

El muy defectuoso JCPOA expira en poco de todos modos, y le da a Irán un camino claro y rápido de ruptura nuclear. Irán debe abandonar sus ambiciones nucleares y poner fin a su apoyo al terrorismo. Ha llegado el momento de que el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China reconozcan esta realidad.

Ahora deben separarse de los restos del acuerdo con Irán, o JCPOA, y todos debemos trabajar juntos para llegar a un acuerdo con Irán que haga del mundo un lugar más seguro y pacífico. También debemos hacer un trato que permita a Irán prosperar y prosperar, y aprovechar su enorme potencial sin explotar. Irán puede ser un gran país.

La paz y la estabilidad no pueden prevalecer en el Medio Oriente mientras que Irán continúa fomentando la violencia, el malestar, el odio y la guerra. El mundo civilizado debe enviar un mensaje claro y unificado al régimen iraní: su campaña de terror, asesinato, caos ya no será tolerada. No se permitirá seguir adelante.Hoy voy a pedirle a la OTAN que se involucre mucho más en el proceso del Medio Oriente. En los últimos tres años, bajo mi liderazgo, nuestra economía es más fuerte que nunca y Estados Unidos ha logrado la independencia energética. Estos logros históricos [logros] cambiaron nuestras prioridades estratégicas. Estos son logros que nadie pensó que fueran posibles. Y las opciones en el Medio Oriente estuvieron disponibles. Ahora somos el productor número uno de petróleo y gas natural en cualquier parte del mundo. Somos independientes y no necesitamos petróleo del Medio Oriente.

El ejército estadounidense ha sido completamente reconstruido bajo mi administración, a un costo de $2.5 billones. Las Fuerzas Armadas de EE. UU. son más fuertes que nunca. Nuestros misiles son grandes, potentes, precisos, letales y rápidos. En construcción hay muchos misiles hipersónicos.

Sin embargo, el hecho de que tengamos este gran ejército y equipo no significa que tengamos que usarlo. No queremos usarlo. La fuerza estadounidense, tanto militar como económica, es el mejor elemento de disuasión.

Hace tres meses, después de destruir el 100 por ciento de ISIS y su califato territorial, matamos al salvaje líder de ISIS, al-Baghdadi, quien fue responsable de tanta muerte, incluidas las decapitaciones masivas de cristianos, musulmanes y todos los que se pararon en su camino. El era un monstruo. Al-Baghdadi intentaba nuevamente reconstruir el califato de ISIS y fracasó.

Decenas de miles de combatientes de ISIS han sido asesinados o capturados durante mi administración. ISIS es un enemigo natural de Irán. La destrucción de ISIS es buena para Irán, y debemos trabajar juntos en esta y otras prioridades compartidas.

Finalmente, para el pueblo y los líderes de Irán: queremos que tenga un futuro y un gran futuro, uno que se merezca, uno de prosperidad en el hogar y armonía con las naciones del mundo. Estados Unidos está listo para abrazar la paz con todos los que la buscan.

Quiero agradecerte y que Dios bendiga a Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, finalizó.

Este fue el mensaje original que dio el presidente Donald Trump, la mañana del miércoles a toda la nación y quisimos publicarlo tal y como lo dijo para que usted lector, lea exactamente lo que dijo el mismo presidente.

El mensaje original en Inglés junto con la foto adjunta llegó a esta casa editora a través de un correo electrónico directamente de la Casa Blanca.

Comparte esta: Facebook

Twitter

Instagram

Print