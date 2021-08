CDC y los NIH cobraron millones de dólares del sector privado en regalías durante el 2020, revela informe

Los NIH y los CDC recaudaron durante 2020, un total de 63.4 millones de dólares en ingresos por regalías asociadas a licencias de tecnología que los NIH conceden al sector privado, acorde a lo que informó Children’s Health Defense.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) son la mayor agencia de investigación biomédica y de salud pública del mundo, que nuclea 27 institutos y centros, entre los que se encuentra el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID), del que Anthony Fauci es su Director.

Según informa el medio, actualmente el NIH posee un presupuesto anual de casi 42.000 millones de dólares y además lleva adelante un modelo de negocios en el que concede licencias tecnológicas al sector privado para que comercialicen y utilicen sus invenciones, tras lo cual reciben un retorno de millones en regalías.

La Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT) es la que gestiona todas las patentes y licencias de los productos desarrollados en los laboratorios del NIH, de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos, según lo dispuesto por la Ley Federal de Transferencia de Tecnología.

Según dicha ley, una parte de los derechos por las licencias retorna para apoyar a actividades vinculadas a la misión de la agencia y otra parte va para los investigadores, que pueden recibir hasta 150.000 dólares anuales en lo que denominan “incentivos positivos”.

Pero Robert F. Kennedy, Jr., presidente de Children’s Health Defense, describe a las cláusulas establecidas para las regalías, como “recetas para la corrupción regulatoria”.

En los reportes de recaudación correspondientes al año fiscal 2020 (octubre del 2019 a septiembre del 2020) informados por los NIH y los CDC, figuran un total de ingresos por regalías por 63.4 millones de dólares.

Tras un informe de AP en 2005 donde se revelaba que un gran número de científicos del NIH, no informaban sistemáticamente los pagos que recibían en regalías por los ensayos clínicos que probaban sus tratamientos experimentales desarrollados, se desató un creciente disgusto entre los contribuyentes.

Entre los científicos que señaló AP de “ensayar productos por los que recibían secretamente derechos de propiedad”, se encontraba Anthony Fauci, del NIAID.

A su vez la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) señaló que los NIH no informan cuáles de sus patentes son objeto de licencia, ni tampoco publican parámetros que permitan al público evaluar cómo afecta la concesión de licencias, el acceso de los pacientes a los medicamentos desarrollados.

Los NIH ejecutaron más licencias en el año fiscal 2020 (359 en total) que en cualquier otro año fiscal anterior que se remonte a 1985 (cuando se ejecutaron solo 25 licencias), acorde a las estadísticas de transferencia de tecnología.

El informe de GAO, señaló que el NIAID y su Oficina de Transferencia de Tecnología y Propiedad Intelectual (TTIPO), trabajaron con diligencia y rapidez en 2020 para facilitar el “intercambio” a nivel mundial de las proteínas de espiga del SARS-CoV-2 desarrolladas por el NIAID y los plásmidos (moléculas que codifican las proteínas de espiga) para estimular el desarrollo de diagnósticos, tratamientos y vacunas para el Covid-19 (Virus PCCh).

Sin embargo, señala Children’s Health Defense, los científicos no están interesados en la reutilización de medicamentos y estrategias que ya han demostrado su eficacia, ya que esos no les dejan jugosas regalías.

Es decir que, según concluye el medio, medicamentos no patentados, como la ivermectina y la hidroxicloroquina, y los suplementos baratos como la vitamina C y la vitamina D, a menudo preventivos además de terapéuticos, no generan dinero por derechos de propiedad, por lo que han sido suprimidas activamente por las agencias federales, y solo se han promovido las vacunas experimentales de alto costo y de dudosa eficacia y seguridad.